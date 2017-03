Zuerst wurde das Album angekündigt, nun auch die dazugehörige Tour: Die Kelly Family ist wieder da und mit ihr nostalgische Erinnerungen an die 90er. Die musizierende Familie, die am 24. März mit "We Got Love" eine Mischung aus neuen Songs und alten Hits herausbringen wird, kommt dabei auch nach Wien.

Am 9. März 2018 wird die Kelly Family in die Wiener Stadthalle auftreten. Der Vorverkauf startet kommende Woche.

Die Mitglieder der Kelly Family, die alle aus einer irisch-amerikanischen Großfamilie stammen, waren erst als Straßenmusiker aktiv und feierten vor allem in den 1990er Jahren große Erfolge. Sie verkauften mehr als 20 Millionen Tonträger und wurden mit zahlreichen Preisen - darunter dem Bambi, dem Echo und der goldene Kamera - ausgezeichnet. 2005 war das bisher letzte Album "Hope" erschienen.

