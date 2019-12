Ist heute der Tag gekommen, an dem Heinz-Christian Strache zurückkehrt? Der Wiener Gemeinderat Karl Baron könnte heute sein Mandat zu Gunsten des Ex-FPÖ-Chefs abgeben.

© APA/Pfarrhofer Karl Baron: Gibt er heute sein Mandat an Strache ab?

Heute, Donnerstag, will der Wiener FPÖ-Gemeinderat Karl Baron eine persönliche Erklärung abgeben aufgrund der „aktuellen politischen Situation“. Das könnte, so berichten mehrere Medien und berufen sich dabei auf „Insider“, ein Mandatsverzicht sein und zwar zugunsten von Heinz-Christian Strache. Rein formal kann dieser auch nachrücken, weil er bei der Wien-Wahl 2015 auf das Mandat verzichtete. Somit könnte Strache wieder ins Wiener Stadtparlament einziehen.

Weiterführend: Strache droht FPÖ indirekt mit Gründung eiegener Partei

Offene Sympathien für Strache

Nähere Details zur Erklärung verriet Barons PR-Berater Gernot Rumpold nicht. Baron fiel jedoch zuletzt wegen offenen Sympathien für Strache auf. Noch am Montag - direkt nach seiner Abwahl als Präsident der FP-Wirtschaft - plädierte Baron dafür, dass Strache Wiener Parteichef werden sollte. "Ich will ja die Partei einen und bin der Meinung, dass man Strache zurückholen muss", sagte er in einem Interview. Gleichzeitig erklärte Baron aber noch vor ein paar Tagen, er wolle sein Rathaus-Mandat "fürs erste auf jeden Fall" behalten. Wie sich die Sache "im Jänner, Februar, März" entwickeln werde, "wird man sehen", ergänzte er allerdings.

Barons Erklärung live

Barons Erklärung erfolgt heute um 10.30 Uhr. Hier gibt es den Live-Stream: