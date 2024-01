Coco Gauff erste Halbfinalistin bei den Australian Open

US-Open-Champion Coco Gauff hat bei den Australian Open als erste Tennisspielerin das Halbfinale erreicht. Die 19 Jahre alte Amerikanerin gewann am Dienstag in Melbourne ihr Viertelfinale gegen die Ukrainerin Marta Kostjuk nach hartem Kampf mit 7:6(6),6:7(3),6:2. Gauff verwandelte nach 3:08 Stunden ihren ersten Matchball. Die Nummer 4 der Welt bekommt es nun am Donnerstag entweder mit Titelverteidigerin Aryna Sabalenka aus Belarus oder der Tschechin Barbora Krejcikova zu tun.

"Ich bin sehr stolz darauf, dass ich heute alles auf dem Platz gelassen habe. Gegen Marta ist es immer schwer", sagte Gauff nach der intensiven Partie im am Dienstag wieder sehr heißen Melbourne. Gauff hatte mit Kostjuk deutlich mehr Mühe als erwartet. Die Ukrainerin begann im ersten Grand-Slam-Viertelfinale ihrer Karriere furios und zog schnell auf 5:1 davon. Doch Gauff, die vor den Australian Open bereits das WTA-Turnier in Auckland gewonnen hatte, kämpfte sich zurück. Die Amerikanerin wehrte zwei Satzbälle ab und holte sich den ersten Durchgang im Tiebreak.

Auch im zweiten Satz schenkten sich beide nichts. Beim Stand von 5:4 schlug Gauff bereits zum Matchgewinn auf. Doch Kostjuk kämpfte sich zurück und schaffte im Tiebreak den Satzausgleich. Danach ging der Ukrainerin aber die Kraft aus. Gauff zog im Entscheidungssatz schnell davon und ist im Jahr 2024 weiter ungeschlagen.