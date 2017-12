Die US-Rockband Bon Jovi, die britischen Bands Dire Straits und The Moody Blues, sowie die Blues-Sängerin Nina Simone und die US-New Wave-Gruppe The Cars werden 2018 die Neuzugänge in der Rock and Roll Hall of Fame sein. Den Sprung in die Ruhmeshalle verpasst haben hingegen Kapazunder wie Depeche Mode oder Radiohead, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vermeldete.

Bon Jovi formierten sich 1983 um Frontmann Jon Bon Jovi und den Gitarristen Richie Sambora in New Jersey. Schnell stieg die Band zu einer der zugkräftigsten Formationen auf. Ungebrochen hielt der Erfolg auch in den 1990er Jahren und um 2000 an. Heuer war die Band, der Sambora als Gitarrist mittlerweile abhandengekommen ist, mit dem aktuellen Album "This House is Not for Sale" auf Tournee.

Dire Straits

Die Dire Straits sind vor allem mit Mastermind und Gitarrist Mark Knopfler verbunden. Ihren Durchbruch feierte die Band 1979 mit dem Hit "Sultans of Swing". In den 1980er Jahren zählten die Alben der Dire Straits zu den meistverkauften Veröffentlichungen. Seit der Auflösung der Gruppe 1995 ist Knopfler großteils als Solokünstler in Erscheinung getreten.

The Moody Blues

The Moody Blues begannen als progressive Rockband in den 1960er Jahren und waren später etwa mit der Ballade "Nights in White Satin" erfolgreich. Im kommenden Jahr wird die oftmals personell veränderte Gruppe ihr 50-Jahr-Jubiläum mit einer Tournee begehen.

Nina Simone

Die Singer-Songwriterin und Bürgerrechtsaktivistin Nina Simone starb 2003 im Alter von 70 Jahren. Vor allem in den 1960er Jahren wurde die Pianistin zu einer der einflussreichsten Vertreterinnen des Jazz und Blues. Zu ihren bekanntesten Kompositionen zählen etwa "My Baby Just Cares for Me", "To Be Young, Gifted and Black" oder "Mississippi Goddam." Zahlreiche Musiker, von Elton John bis Kanye West, zählen sie zu ihren wichtigsten Einflüssen.

The Cars

Die in den 1970er Jahren in Boston gegründeten The Cars verbanden in Hits wie "Drive" oder "Just What I Needed" Rock mit Synthie-Pop. Auf die Auslösung 1988 folge 2010 eine Reunion.

Insgesamt konnte eine Expertenjury und Fans unter 19 Nominierten jene neuen Mitglieder wählen, die bei der Zeremonie am 14. April in Cleveland (US-Bundesstaat Ohio) in den erlauchten Kreis aufgenommen werden. Auf der Strecke blieben dabei u.a. auch die Hardrocker Judas Priest, das Pop-Duo Eurythmics, die Crossover-Band Rage Against the Machine oder der Rapper LL Cool J.