Die designierte Kanzlerin Brigitte Bierlein hat den langjährigen Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs Clemens Jabloner gebeten, ihr Stellvertreter zu werden und nebenbei noch das heikle Justizressort zu übernehmen.

Name: Clemens Jabloner

Clemens Jabloner Geboren: 28. November 1948 in Wien

28. November 1948 in Wien Alter: 70

70 Wohnhaft in: Wien

Wien Familienstand: verheiratet

verheiratet Kinder: 3

3 Ausbildung: Studium der Rechtswissenschaften

© APA/Georg Hochmuth

Jabloner, der Paradejurist

Jabloner gilt als Paradejurist. Der verheiratete Vater von drei Kindern war unter anderem Beamter im Kanzleramt als Sektionsleiter sowie im Verfassungsdienst. 1991 wurde er zum Vizepräsidenten des VwGH, zwei Jahre später Präsident - eine Aufgabe, die er 20 Jahre lang bis zum Erreichen des Pensionsalters tadellos ausfüllte. Nebenbei lehrte der langjährige Geschäftsführer des Hans Kelsen-Instituts an der Uni Wien, habilitiert hat er sich im Öffentlichen Recht.

Jahr Funktion 1978-1991 Beamter im Bundeskanzleramt 1991-1993 Vizepräsident des Verwaltungsgerichtshofes 1993-2013 Präsident des Verwaltungsgerichtshofes seit 1996 Univ.-Prof. für österreichisches Verfassungsrecht an der Uni Wien 1998-2003 Vorsitzender der Historikerkommission seit 2014 "Hans Kelsen-Professur" am Institut für Rechtsphilosophie der Uni Wien seit Mai 2019 designierter Vizekanzler und Justizminister

Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde Jabloner, als er von 1998 bis 2003 Vorsitzender der Historikerkommission der Republik Österreich war. Den Vorsitz hatte er auch im Kunstrückgabebeirat über. Zudem war Jabloner Mitglied des Österreich-Konvents.

Guter Ruf über die Parteigrenzen hinweg

Politisch wurde der Sohn eines Impressarios stets der SPÖ zugerechnet, was zu Beginn seiner Karriere in den 1990er-Jahren zu teils heftiger Kritik der Freiheitlichen führte. Seine korrekte Vorgangsweise in so gut wie allen Causen brachten ihm aber längst einen guten Ruf über die Parteigrenzen hinweg. Wobei selbst Jabloner nicht nur Freunde hatte. So war beispielsweise Innenminister Ernst Strasser (ÖVP) mit dem VwGH-Präsidenten vor allem in Asylangelegenheiten das ein oder andere Mal zusammengeprallt.

© APA/Herbert Neubauer

Als sein Hobby gilt die Oper, als Traumjob soll der 70-Jährige einst jenen des Staatsoperndirektors angegeben haben.