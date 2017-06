Nach gut vier Jahren und 136 Folgen ist am heutigen Dienstag Schluss: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zelebrieren zum letzten Mal ihre ProSieben-Sause "Circus HalliGalli". Einen richtigen Grund dafür gibt es nicht, aber es ist kein Geheimnis, dass die Reihe für Unterhaltungsfeinschmecker mit Hang zur Abseitigkeit nie die Quoten hatte, die sie aus Sicht des Senders hätte haben müssen.

So blieb auch die Premierenausgabe vom Februar 2013 mit 1,66 Millionen Zuschauern für immer der Rekord. An der mäßigen Resonanz der von ProSieben anvisierten Zielgruppe konnte auch der wohl größte Coup der beiden Spaßmacher im März dieses Jahres nichts ändern: Ihnen gelang es, bei der hochernsthaften Verleihung des Medienpreises Goldene Kamera ein Double des US-Schauspielers Ryan Gosling auf die Bühne zu schleusen, um den Preis für "La La Land" als Besten Internationalen Film entgegenzunehmen. Auf Englisch sagte er vor dem verdutzten Publikum: "Ich bin Ryan Gosling. Und ich widme diesen Preis Joko und Klaas."

Die Verantwortlichen der Goldenen Kamera verlangten daraufhin die Rückgabe des Preises. Der Bitte kamen die Entertainer nach, legten aber dem Päckchen noch ihren Goldenen Umberto für den Veranstalter bei, einen Preis für besonders missglückte Auftritte in den Medien. Den Umberto hatte sich schon früher mal Fußballspieler Kevin Großkreutz für einen aus Joko-und-Klaas-Sicht komisch wirkenden Werbespot eingehandelt, außerdem gehörten das Brandenburger Spaßbad "Schwapp" und der Berliner "U-Bahn-Ficker" zu den Preisträgern.

Joko und Klaas entwickeln neue Shows

ProSieben hat nachgerechnet: Alle 136 Folgen am Stück zu sehen, bedeutet vier Tage, 16 Stunden und 30 Minuten vor dem Fernseher zu hocken. Der häufigste Gast war Schauspieler Matthias Schweighöfer mit acht Auftritten. Senderchef Daniel Rosemann will mit dem Entertainer-Duo weiter zusammenarbeiten. "Wir freuen uns auf 'Die beste Show der Welt' und 'Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt'", sagte Rosemann laut Mitteilung seines Senders. "Zusammen mit Joko & Klaas entwickeln wir außerdem weitere neue Shows für ProSieben." Mit der letzten Circus-Vorstellung ende eine Show, die sich ihren Eintrag in den Geschichtsbüchern des Fernsehens längst gesichert habe.

» Wir wollen aufhören, wenn es am schönsten ist. «

"Uns war von Anfang an klar, dass wir eine Show wie 'Circus HalliGalli' nicht bis in alle Ewigkeit machen werden", sagte Winterscheidt (38) bereits im Februar. "Alles, was wir mit dieser Sendung erreichen und machen wollten, werden wir bis zum Sommer verwirklichen. Wir wollen aufhören, wenn es am schönsten ist. Aber wir gehören zu ProSieben und ProSieben zu uns. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern." Heufer-Umlauf (33) ergänzte: "Um in Zukunft gemeinsam und zusammen auf ProSieben Fernsehen zu machen, tut es uns ganz gut, wenn wir uns künftig unregelmäßiger sehen, aber das noch für viele Jahre." In der letzten Ausgabe ist noch einmal Kollegin Palina Rojinski dabei und zeigt die "emotionalsten Momente" der Sendungen, und Rapper Casper will eine musikalische Weltpremiere feiern.