Kurz bevor Joko und Klaas ihren "Circus HalliGalli" im Sommer beenden haben die beiden Entertainer nochmals einen ganz großen Coup gelandet. Zur Verleihung der Goldenen Kamera schickten sie ein Ryan-Gosling-Double, das kurzerhand den Preis für den besten internationalen Film des Jahres abstaubte. In ihrer Sendung am Dienstagabend zeigten Joko und Klaas, wie die Aktion von langer Hand geplant wurde. Den Award wollen sie übrigens nicht zurückgeben.

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf machen keine Anstalten, die von einem Ryan-Gosling-Double eingeheimste Goldene Kamera zurückzugeben. "Wir haben einen neuen Weg gefunden, wie man Preise gewinnen kann", sagte Winterscheidt in der ProSieben-Show "Circus HalliGalli" am Dienstagabend. Darin lösten die beiden das Rätsel auf, wie ein Double des Hollywood-Stars am vergangenen Samstag die Goldene Kamera in der live vom ZDF übertragenen Gala entgegennehmen und damit die Messehalle verlassen konnte.

Für den Doppelgänger-Streich erfand das Team von "Circus HalliGalli" vor sechs Wochen eine Agentur, die auf ihrer eigens erstellten Internetseite angab, Hollywood-Stars an TV-Shows zu vermitteln. Per Rundmail informierte die angebliche Agentur Anfang Februar, dass der "La La Land"-Star Ryan Gosling Anfang März für einen Werbedreh in Hamburg sei - zufällig am Tag der Preisverleihung. 90 Sekunden später hätten bereits die Macher der Goldenen Kamera angerufen und Interesse gezeigt, hieß es in dem Einspielfilm.

In der ProSieben-Sendung zeigten Joko und Klaas, wie Gosling-Double Ludwig Lehner - ein Koch aus München - mit großem Gefolge zu der Veranstaltung anreiste, um unerkannt zu bleiben. Nachdem er den Preis tatsächlich entgegennehmen konnte, ohne dass Mitarbeiter stutzig wurden, flüchtete er mit seiner Entourage und dem Preis in der Hand aus der Halle.

Danke für deinen Einsatz, Ludwig! Ein großes Dankeschön auch an die #GoldeneKamera für ihr vollstes Vertrauen. #HalliGalli #GoslingGate pic.twitter.com/Twl9qkV4HI — Circus HalliGalli (@halligalli) 7. März 2017

"In erster Linie wollten wir die Goldene Kamera bekommen, die haben wir jetzt", kommentierte Klaas. Die Organisatoren kündigten allerdings an, die "gestohlene" Kamera zurückzufordern. Besonderen Respekt zollten sie dem Moderator Steven Gätjen. "Man muss wirklich sagen: Der Coolste der Stunde war definitiv Steven Gätjen, der sich das nicht anmerken lassen hat. Hinter ihm könnte ein Haus explodieren, der würde trotzdem weiter moderieren. Chapeau!", meinte Klaas.

Mitte Februar hatten Joko und Klaas angekündigt, ihren "Circus HalliGalli" im Sommer zu beenden. "Uns war von Anfang an klar, dass wir eine Show wie 'Circus HalliGalli' nicht bis in alle Ewigkeit machen werden", sagte Winterscheidt über die Comedyshow, die mehr als 130 Mal lief. "Alles, was wir mit dieser Sendung erreichen und machen wollten, werden wir bis zum Sommer verwirklichen. Mit ihrem Ryan-Gosling-Coup haben sich die beiden Komiker nochmals etwas ganz besonders einfallen lassen.

Neues Sicherheitskonzept geplant

Joko und Klaas haben die Veranstalter der Goldenen Kamera dazu gebracht, ihr Sicherheitskonzept zu überarbeiten. Man wolle "aus diesem Vorfall lernen", kündigte ein Sprecher der Essener Funke Mediengruppe an. Die Sicherheitsanforderungen hätten nur aufgrund detaillierten Insiderwissens ausgehebelt werden können, über das Joko und Klaas mit ihrer Produktionsfirma Florida TV verfügten.

"Ryan Gosling stand seit Ende 2016 ganz oben auf der Liste der Redaktion für eine Goldene Kamera", erläuterte der Sprecher. "Vor dem Hintergrund des Hypes um "La La Land" in den USA war es aber nicht möglich, ihn für die Veranstaltung in Hamburg zu gewinnen. Umso erfreulicher schien es, dass sich Anfang Februar eine Agentur meldete und anbot, den "La La Land"-Hauptdarsteller Ryan Gosling zu vermitteln." Die infrage kommende Kategorie Bester Schauspieler international sei da aber bereits an Colin Farrell vergeben gewesen. Deshalb habe sich die Redaktion entschieden "La La Land" auszuzeichnen und den Preis stellvertretend für das gesamte Filmteam Ryan Gosling zu übergeben. "Das ist kein ungewöhnliches Verfahren."