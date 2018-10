Er war Bundeskanzler und SPÖ-Chef, vor kurzem gab Christian Kern seinen vollkommenen Rückzug aus der Politik bekannt. Heute verabschiedet er sich aus dem Parlament mit einer letzten Rede im Nationalrat.

Die heute beginnende Plenarwoche im Nationalrat bringt einen prominenten Abschied: Nach nur knapp einem Jahr im Parlament verabschiedet sich Altkanzler Christian Kern aus dem Nationalrat. Eine Abschiedsrede lässt er sich aber wohl nicht nehmen, darin soll er, so Weggefährten, auf seine Zeit in der Spitzenpolitik zurückblicken und versuchen zu „einen“. Kerns Mandat wird übrigens die rückkehrende frühere Chefin der Jungen Generation, Katharina Kucharowits, übernehmen.

Dazu passend: Christian Kerns beste Sprüche

Kuratoriums-Präsident und Selbständiger

Noch bis 24. November, dem Parteitag der SPÖ, soll Kern dann formal Parteivorsitzender bleiben, ehe er sich ganz von der Politik verabschiedet. Nicht einmal kommentieren möchte er diese in der Zukunft mehr. Stattdessen wird er zunächst einmal Präsident des neu geschaffenen Kuratoriums der "Austrian Chinese Business Association" (ACBA). Dieses soll – auch durch Kern – Türen in China öffnen und will verstärkt Wirtschaftsreisen dorthin anbieten. Zudem will er sich, so Medienberichte, mit einer eigenen Technologiefirma selbständig machen.

Vom Modernisierer zum Aussteiger

Kern geht durch seinen raschen Abgang als kürzest amtierender Bundeskanzler sowie als kürzest dienender SPÖ-Parteivorsitzender in die Annalen ein, nachdem er vor nur 2,5 Jahren als großer Hoffnungsträger der Nach-Faymann-Ära startet. Doch schnell geriet er in die Mühen großkoalitionären Alltags. So ambitioniert er als sozialdemokratischer Modernisierer mit seinem "Plan A" gestartet war, so schnell musste er einsehen, dass die schon damals aus dem Hintergrund von Sebastian Kurz orchestrierte ÖVP ihm nicht den geringsten Erfolg gönnen wollte. Das Wagnis von Neuwahlen ging Kern nicht ein, möglicherweise ein Fehler. Denn im Jahr darauf hatte er Kurz bei dessen türkiser Kampagne weniger entgegenzusetzen, als er es selbst wohl gedacht hatte.

Als Oppositionschef wurden Kern medial großteils negative Zensuren ausgestellt, auch wenn er sich redlich bemühte, schnell wieder in die Offensive zu kommen. Angesichts von Türkis-Blau schoss er in seiner Kritik wohl das ein oder andere Mal übers Ziel, etwa als er ÖVP und FPÖ mit Besoffenen verglich. Die Themenführerschaft zu übernehmen gelang ihm zu selten. Heute verabschiedet er sich mit einer letzten Rede aus dem österreichischen Parlament.

Die Nationalratssitzung hier LIVE mitverfolgen (ab 8.55 Uhr):