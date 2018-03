Christen ziehen am Karfreitag in Prozessionen durch Jerusalem

Tausende Pilger sind am Karfreitag in Prozessionen durch die Jerusalemer Altstadt zur Grabeskirche gezogen. Am späten Vormittag führten die Franziskaner-Mönche als Vertreter der katholischen Kirche Gläubige die Via Dolorosa zur Grabeskirche hinauf. Mitglieder der evangelischen Kirche waren bereits am frühen Morgen den Pilgerweg dann allerdings zur evangelischen Erlöserkirche gegangen.

An der Stelle der Grabeskirche soll nach christlicher Überlieferung Jesus gekreuzigt und begraben worden sowie wieder auferstanden sein. Dort werden an Karsamstag und Ostersonntag Messen gefeiert.

Der Karfreitag fällt in diesem Jahr mit dem Beginn des jüdischen Pessach-Festes zusammen. Da es sich um ein Pilgerfest handelt, wird auch am Wochenende mit zahlreichen jüdischen Besuchern in Jerusalem gerechnet. Wenige Gehminuten von der Grabeskirche entfernt steht die Klagemauer, die heute das größte Heiligtum für Juden weltweit ist. Pessach erinnert an den Auszug der Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten.

Zunächst gab es keine Berichte über besondere Vorkommnisse in Jerusalem.

Das österreichische Außenministerium warnte, dass am Wochenende in Jerusalem allenfalls gewalttätige Zusammenstöße zu befürchten seien. Auch das Auswärtige Amt in Berlin riet in einer Sicherheitsinformation zu erhöhter Vorsicht in der Altstadt von Jerusalem. Von Besuchen des Tempelbergs (arabisch: Al-Haram al-Sharif: das edle Heiligtum) und seiner Umgebung werde am Karfreitag abgeraten, hieß es in einer Mitteilung.

Die orthodoxen Kirchen feiern erst in einer Woche Ostern. Das liegt daran, dass sich Katholiken und Protestanten nach dem neueren Gregorianischen Kalender richten, die Orthodoxen aber nach dem Julianischen Kalender, dessen Daten grundsätzlich 13 Tage hinterherhinken.