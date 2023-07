Chrissy Teigen und John Legend steigen im Barbie-Haus ab

Wohnen wie Barbie und Ken? Das haben US-Model Chrissy Teigen (37) und Sänger John Legend (44) mit ihrer Kinderschar in "Barbie's Malibu Dreamhouse" ausprobiert. "Haben die Nacht bei Ken verbracht", witzelte Teigen am Wochenende auf Instagram. Dazu postete sie Fotos und Videos von ihrem Aufenthalt in der pinken Luxusvilla im kalifornischen Malibu, die komplett im Barbie-Stil eingerichtet ist.

Tochter Luna (7) sitzt auf einem rosa Kissen am Pool, Sohn Miles (5) und sein Vater thronen mit Cowboyhüten auf einem großen Plastikpferd, Teigen posiert auf hohen Absätzen und mit gelben Rollschuhen.

Die rosa gestrichene Privatvilla mit Meeresblick ist über die Plattform Airbnb zum Kinostart des neuen Barbie-Films Mitte Juli kurzzeitig zu mieten. In "Barbie" treten Margot Robbie und Ryan Gosling als Barbie und Ken auf.

Teigen und Legend hatten vor wenigen Tagen die Geburt ihres vierten Kindes verkündet. Söhnchen Wren Alexander Stephens wurde Mitte Juni von einer Leihmutter geboren. Im Januar hatte Teigen Töchterchen Esti Maxine zur Welt gebracht.