China wünscht Putin die Wiederwahl

China unterstützt eine Wiederwahl des russischen Präsidenten Wladimir Putin bei dem Votum am 18. März. Chinas Außenminister Wang Yi sagte am Rande der Jahrestagung des Volkskongresses auf einer Pressekonferenz am Donnerstag in Peking, Putin genieße starke Unterstützung im russischen Volk. "Wir vertrauen darauf, dass das russische Volk wieder die richtige Entscheidung treffen wird", sagte Wang Yi.

Er wich damit von der sonst üblichen Praxis ab, sich nicht zu Wahlen in anderen Ländern zu äußern und diese nur als "innere Angelegenheit" zu bezeichnen. China sei sehr zuversichtlich, was die Beziehungen zu Russland angehe, sagte Wang Yi. Beide Länder unterstützten die Kerninteressen des anderen.