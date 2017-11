China verteidigt vor Trump-Besuch Vorgehen in Nordkorea-Krise

China hat vor dem Besuch von US-Präsident Donald Trump sein Vorgehen in der Nordkorea-Krise verteidigt. Die Regierung in Peking habe alles getan, was möglich sei, um die Probleme auf der koreanischen Halbinsel zu lösen, sagte Vize-Außenminister Zheng Zeguang am Freitag. Chinas Präsident Xi Jinping werde mit Trump über das Thema sprechen. Beide Länder hätten ein Interesse an Frieden und Stabilität.

Trump bricht an diesem Freitag zu einer zweiwöchigen Asienreise auf und besucht dabei Japan, Südkorea, China, Vietnam und die Philippinen. Der letzte US-Präsident, der sich so lange in Asien aufhielt, war George H.W. Bush Ende 1991/Anfang 1992.