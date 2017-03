China startete Aufklärungssatelliten ins All

China hat einen experimentellen Aufklärungssatelliten ins All geschossen. Eine Rakete vom Typ Kaituozhe 2 (KT-2) brachte den Himmelskörper am Freitag vom Raumfahrtbahnhof Jiuquan in der Wüste Gobi in Nordwestchina in eine Umlaufbahn, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

Der Satellit TK-1 werde für Fernerkundung, Telekommunikation und Experimente mit Kleinsatelliten-Technologie genutzt. Die chinesische Festtreibstoff-Rakete KT-2 basiert auf dem Design der mobilen Interkontinentalrakete Dongfeng 31.