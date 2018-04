China-Besuch - Köstinger: China bekennt sich weiter zu Klimazielen

Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat am Montag ihren chinesischen Amtskollegen, den Minister für Ökologie und Umwelt Li Ganjie, in Peking zu einem Gedankenaustausch getroffen. "Der Minister hat für sein Land ein klares Bekenntnis zu den Klimaschutzzielen von Paris abgegeben", sagte die Ministerin nach dem Gespräch.

"Das ist keine Selbstverständlichkeit, wenn man weiß, vor welch großen Herausforderungen China im Klimaschutz steht", hielt Köstinger in einem Statement fest. Zwar produziere das Land derzeit immer noch einen großen Teil seiner Energie über Kohlekraftwerke, und in vielen Ballungsräumen, darunter auch in Peking, sei die Luftqualität meist schlecht. "Genau deshalb ist dieses explizite Bekenntnis Chinas, an diesen Zielen festzuhalten und sie erreichen zu wollen, für uns so wichtig", sagte die Ministerin, die im zweiten Halbjahr aufgrund der dritten österreichischen EU-Ratspräsidentschaft führend in die Klimakonferenz COP 24 im polnischen Kattowitz (Katowice) im Dezember eingebunden sein wird.

Köstinger bot beim Gespräch mit Li Ganjie auch österreichisches Know-how in der Umwelttechnologie an. In der Wasserkraft, der Sonnenenergie, aber auch bei Wärmepumpen, Nah- und Fernwärmeprojekten oder dem Bau von Passivhäuser könne Österreich mit Experten sowie mit Innovation von erfahrenen Unternehmen helfen. "Im Zuge diese Besuches haben auch unsere Wirtschaftstreibenden schon viele Gespräche in diese Richtung geführt", sagte die Ministerin.

Auch Österreich habe im Klimaschutz ehrgeizige Ziele, stellte Köstinger in Hinsicht auf die in der Vorwoche integrierte Klima- und Energiestrategie fest: "Sie wird der Rahmen für alle Maßnahmen sein, die wir in den nächsten Monaten entwickeln". Dazu zähle auch der schrittweise Ausstieg aus den Ölheizungen, von denen es in Österreich immer noch rund 700.000 Anlagen gibt.

Zuvor hatte die Ministerin gemeinsam mit Bundespräsident Alexander van der Bellen die größte Wasseraufbereitungsanlage Asiens, am Rande von Peking gelegen, besucht. Auf 16 Hektar Fläche wird in der Huaifang-Anlage das Wasser von Millionen Menschen gereinigt und aufbereitet. Auch dies zeige, dass in China der Umweltschutz nach und nach an Bedeutung gewinne. "Es gibt durchaus ehrgeizige Pläne, um etwa die Erhöhung der Klärquote von Abwässern zu erreichen und bei der Luftreinhaltung voranzukommen."