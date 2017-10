Chemie-Nobelpreis für tiefe Einblicke in die Grundstruktur des Lebens

Der Nobelpreis für Chemie geht heuer zu gleichen Teilen an den Schweizer Jacques Dubochet, den in Deutschland geborenen US-Forscher Joachim Frank und den Briten Richard Henderson für ihre Beiträge zur Entwicklung der Kryo-Elektronenmikroskopie. Die Arbeiten der Forscher von den 1970er bis in die 1990er Jahre hätten die "Biochemie in neue Ära geführt", so die Nobelpreis-Jury in ihrer Begründung.

Tatsächlich war es vor den Durchbrüchen von Dubochet (75), Frank (77) und Henderson (72) kaum möglich, kleinste biologische Strukturen in hoher Auflösung und vollständig darzustellen. Schritt für Schritt beseitigten die Neo-Nobelpreisträger Hindernisse auf dem Weg in Richtung der mittlerweile omnipräsenten Technologie. Mit der Methode können erstmals große "Biomaschinen" in den Zellen dreidimensional und mit großer Genauigkeit dargestellt werden, erklärte der Wiener Strukturbiologe David Haselbach der APA. Davor war man auf die Analyse ihrer Einzelteile beschränkt.

Die drei Preisträger kennen einander gut, sagte Nobelpreis-Juror Peter Somfai. Als sie von ihrer Auszeichnung erfuhren, hätten sie sich gefreut, den Preis miteinander zu teilen. "Sie schienen wie eine fröhliche, nette Familie von Chemikern", so Somfai zur Deutschen Presse-Agentur.

Vor ihrer Entwicklung prägten "viele leere Stellen die biochemischen Landkarten", so das Komitee. Die Kryo-Elektronenmikroskopie änderte das jedoch grundlegend. Forscher können nun beispielsweise Zellen einfrieren, während sie gerade aktiv sind und sie dann mit Elektronenmikroskopen analysieren. Damit werden heute Dinge beobachtet, die sowohl für das generelle Verständnis der Abläufe in der Chemie des Lebens als auch für die Entwicklung von Medikamenten wichtig sind.

Henderson, der am MRC Laboratory of Molecular Biology (LMB) in Cambridge (Großbritannien) arbeitet, hat mit seiner Forschung gezeigt, dass Elektronenmikroskopie nicht nur zum Studieren toter Materie geeignet ist. 1990 konnte er erstmals ein dreidimensionales Bild eines Proteins mit extrem hoher Auflösung aufnehmen. Dieser Durchbruch zeigte laut der Jury das Potenzial der Technologie.

Einen wichtigen Grundstein dafür legte Frank (Columbia University, US-Bundesstaat New York), indem er bereits zwischen 1975 und 1986 eine Methode entwickelte, mit der die unscharfen zweidimensionalen Bilder analysiert und in ein schärferes 3D-Bild übersetzt werden konnten. Nachdem er erfuhr, dass er den Preis erhalten wird, sei er ein wenig perplex gewesen, sagte Frank. "Das sind wundervolle Neuigkeiten", habe er ständig wiederholt, die Chancen auf den Preis erschienen ihm im Vorfeld "winzig", berichtete der 77-Jährige. Es habe ihn jedoch heute nicht gestört, früh aus dem Bett geklingelt zu werden.

Der zentrale Verdienst von Dubochet von der Universität Lausanne war es wiederum, die Mikroskopie-Technologie für Proben, die Wasser enthalten, nutzbar zu machen. Davor verdampfte das für das Leben so wichtige Molekül im Vakuum von Elektronenmikroskopen, was Biomoleküle unverzüglich kollabieren lässt. In den frühen 1980er Jahren entwickelte der Schweizer den Kunstgriff, Wasser so schnell abzukühlen dass es sich in seiner ursprünglichen Form um die biologische Probe herum verfestigt. Das machte es möglich, Untersuchungsobjekte in ihrer natürlichen Gestalt unter die Hightech-Lupe zu nehmen.

Mittlerweile wird vielerorts in 3D bis tief in die atomare Ebene geblickt. Die Methode sei omnipräsent und einschlägige Veröffentlichungen voll mit solchen Abbildungen. "Jetzt explodiert diese Technologie", sagte Somfai. Jede Universität und viele pharmazeutische Unternehmen wollten sie haben.

Bald werde sie wahrscheinlich zum Standard in der Medikamenten-Forschung und kürzlich wurde damit auch die Oberflächenstruktur des Zika-Virus aufgeklärt. Die Kryo-Elektronenmikroskopie könnte demnach auch die Entwicklung von Medikamenten revolutionieren. "Wir werden neue Medizin auf einem komplett anderen Level entwerfen können", so der Nobelpreis-Juror.