Hurra, der Hundewelpe ist da! Aber wissen Sie, ob Sie auch wirklich alles zuhause haben, was man für den Anfang braucht? Wir haben eine Checkliste zusammengestellt.

Haben Sie an alles gedacht? Schauen Sie sich die Liste an und setzen Sie ein Hakerl für die Dinge, die Sie besorgen möchten oder schon besorgt haben.

Stahlend gesund

Hunde generell, aber insbesondere Welpen brauchen viel Körperkontakt. Deshalb ist es wichtig, dass der Hund sauber bleibt. Das klappt ganz gut mit Kamm oder Bürste*. Im Idealfall hat man aber für Härtefälle auch ein mildes Shampoo* bei der Hand. Spezielle Mittel gegen Ungeziefer machen im Frühling und Sommer Sinn: Das Immunsystem der Jungtiere ist noch nicht stark, Floh- und Zeckenschutz* unterstützt bei der Abwehr.

An der Leine

Im Alltag von Anfang an leider angewöhnen muss sich der Welpe die Leine. Wer seinem kleinen Vierbeiner nicht zuviel zumuten möchte, beginnt mit einem Hundegeschirr*, das den Hals im Gegensatz zum klassischen Halsband noch schont. Die Frage ob Geschirr oder Halsband angebracht ist, richtet sich im Endeffekt auch nach der Größe des Hundes.

Für Staat und Sicherheit

So oder so angebracht werden muss in Österreich eine Hundemarke, die belegt, dass die Hundesteuer bezahlt worden ist. In der Stadt ebenfalls zu bedenken ist das Mitführen von Kotsackerln, da andernfalls je nach Bundesland eine Strafe von mehr als 70 Euro blühen kann.

In Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Tirol und in der Steiermark ist zudem eine Hundehaftpflichtversicherung bei Tieren verpflichtend, die ein Gewicht 20kg und/oder eine Höhe von 40cm überschreiten.

Stichwort Sicherheit: Autofahrer müssen bedenken, dass der Welpe im Fahrzeug nicht sich selbst oder andere gefährdet. Je nach Hund empfiehlt sich dafür eine Box, ein Sicherheitsgurt* und/oder ein Trenngitter.

Gut erzogen

Das Hündchen spurt nicht? Für den Fall, dass man sich nicht vom Vierbeiner erziehen lassen möchte: Hunde lernen sehr schnell, Welpen brauchen aber natürlich viel Liebe und Geduld bei der Erziehung. Umso besser, wenn man sich und seinem kleinen Begleiter eine Hundeschule gönnt. So lernen beide den perfekten Umgang. Und wenn die Schule nicht ins Budget passt, sollte man zumindest entsprechende Hundelektüre* zurate ziehen.

