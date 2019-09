Am 29. September wählt Österreich und News.at lädt vorab die Kandidaten zum Gespräch. Die Fragen stellen dabei jedoch nicht wir, sondern SIE. Heute ist der Grünen-Spitzenkandidat Werner Kogler LIVE zu Gast im News.at und wird Ihre Fragen beantworten.

THEMEN:

Ohne Werner Kogler gäbe es im Bund wohl keine Grünen mehr. Fast im Alleingang hat er seine Partei nach dem Nationalratswahl-Debakel 2017 aus der Depression geholt, für Erdung und Konsolidierung gesorgt und heuer bei der EU-Wahl den Grundstein für die nun sehr wahrscheinliche Rückkehr ins Parlament gelegt. Die Umfragen stehen gut, die Grünen schaffen es wohl zurück ins Parlament.

So stellen Sie Ihre Frage

Heute haben Sie, liebe News-Leser, die Gelegenheit, Werner Kogler Ihre Fragen zu stellen. Der Spitzenkandidat der Grünen wird heute von 10.30 bis 11.30 Uhr zu Gast im News.at-Wahlchat sein und in dieser Stunde Ihre Fragen beantworten. Sie können uns Ihre Fragen vorab via soziale Medien unter dem Hashtag #newsfragtkogler zukommen lassen oder per Mail an online@news.at schicken. Natürlich können Sie ab 10.30 Uhr auch direkt im Chat Ihre Frage stellen.

Wir freuen uns auf ein interessantes Gespräch!

Link: Hier kommen Sie ab 10.30 Uhr zum Chat.

Weitere Chat-Termine:

Petra Steger (FPÖ) : 9. September, 14 Uhr bis 15 Uhr

Nachlese der bereits stattgefundenen Chats: