Heute sind wieder die News.at-Leser am Wort: Stellen Sie heute von 13 bis 14 Uhr SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner Ihre Fragen. Sie wird Sie hier im Live-Chat beantworten.

Der Wahlkampf für die Nationalratswahl am 29. September 2019 ist längst in vollem Gange. Für die SPÖ tritt Pamela Rendi-Wagner als Spitzenkandidatin an, um Kanzlerin zu werden. Dafür muss die sozialdemokratische Partei aber viel aufholen, in Umfragen liegt weiterhin Ex-Kanzler Kurz an der Spitze.

Heute, Mittwoch, ist die Chefin der österreichischen Sozialdemokratie zu Gast im Live-Wahlchat bei News.at, um die Fragen der Leser zu beantworten. Der Chat startet um 13 Uhr und dauert eine Stunde. Lesen Sie HIER (ab 13 Uhr) mit und stellen Sie Ihre Fragen an Pamela Rendi-Wagner, wir freuen uns auf ein spannendes Gespräch.

