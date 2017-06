Charlotte Casiraghi ist schwer verliebt. Und endlich darf es auch die ganze Welt sehen. Nach monatelangem Versteckspiel zeigte sich die Tochter von Prinzessin Caroline bei einem Reitturnier in Monaco erstmals mit ihrem neuen Freund, dem französischen Filmproduzenten Dimitri Rassam.

Seit einigen Monaten ist die 30-jährige Charlotte Casiraghi mit dem fünf Jahre älteren Dimitri Rassam liiert. Bisher wurde das Paar aber nur hin und wieder von Paparazzi abgelichtet. Das Versteckspiel ist nun zu Ende, denn am Wochenende zeigten sich die beiden beim 22. internationalen "Jumping of Monaco"-Turnier erstmals zusammen in der Öffentlichkeit.

Und nicht nur das: Dimitri nahm auch an der Seite seiner potenziellen künftigen Schwiegermutter Platz und schien sich gut mit Prinzessin Caroline zu verstehen.

Caroline scheint zufrieden zu sein mit der Wahl ihrer Tochter, andernfalls hätte der 35-jährige Franzose wohl nicht im Kreise der Fürstenfamilie Aufnahme gefunden.

Während ihre Söhne Andrea und Pierre verheiratet und Väter sind, fand Carolines Tochter Charlotte bisher noch nicht ihren "Mr. Right". Aus der Beziehung mit den Komiker und Schauspieler Gad Elmaleh hat sie zwar einen dreijährigen Sohn namens Raphaël, die Liebe erlosch jedoch. Nach einer kurzzeitigen Liaison mit dem italienischen Regisseur Lamberto Sanfelice könnte sie mit Dimitri Rassam aber endlich den Richtigen gefunden haben.

Genau wie Charlotte hat auch Dimitri bereits ein Kind, eine sechsjährige Tochter namens Daria. Das Mädchen stammt aus seiner Beziehung mit dem russischen Model Masha Novoselova, das er 2010 ehelichte.

Dimitri hat übrigens auch eine berühmte Mutter: Carole Bouquet, ein ehemaliges Bond Girl.