Die Grillsaison ist im Laufen - und Champignons dürfen auf keinen Fall fehlen! Mit dem Video sind die Champignon-Spieße im Nu angerichtet.

Zutaten für 4 Portionen:

500 g frische Champignons

100 ml Olivenöl

3EL Sojasauce (Ketjap Manis)

3EL Sojasauce (Ketjap Asin)

1TL Thymian

1TL Oregano

2 Knoblauchzehen

Anleitung:

Die Champignons säubern. Den Knoblauch pressen und mit allen Zutaten gut verrühren. Die Marinade in eine Frischhaltedose mit Deckel geben, Champignons dazu und verschließen. Die Dose mehrmals wenden, so dass die Marinade überall an die Champignons kommt. Über Nacht ziehen lassen.

Dann die Champignons abgießen und auf Spieße stecken. Dann ca. 10 Minuten grillen.

Passt eigentlich zu allem vom Grill als Beilage.

