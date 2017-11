Während die Vize-Miss-Austria Sarah Chvala bei der Wahl zur Miss World in China teilnahm, bereitet sich die amtierende Miss Austria Celine Schrenk derzeit auf die Wahl zur Miss Universe, die am Sonntag in Las Vegas stattfindet, vor.

Miss Austria Celine Schrenk bereitet sich gerade in Las Vegas auf die Miss-Universe-Wahl vor. Im Vorfeld gibt es neben Proben, Ausflügen, Charityaktionen, Shootings und Auftritten natürlich auch Gespräche und Interviews, in denen die Jury schon vorab sondiert, wer es dann ins Finale der Top 16 schaffen wird.

Bereits am vergangenen Samstag fand einer der wichtigsten und spektakulärsten Pre-Events statt – der National Costume Wettbewerb. Die Kostüme sind atemberaubend und werden monatelang vorbereitet. Celine Schrenk bekam vom israelischen Star- Designer Aviad Arik Herman ein Robe zu Ehren von Bertha von Suttner an den Leib geschneidert.

© MAC privat Celine Schrenk Celine backstage beim National Costume Wettbewerb

Im Vorfeld wurde die Message von Fotograf Daniel Gossmann in Szene gesetzt. "Die Bildsprache muss eine wichtige und starke Botschaft sein. Wir zeigen auf dem Foto auch Models mit Waffen als Soldaten, da in der heutigen Zeit jederzeit ein globaler Konflikt entstehen kann. Dazu darf es nicht kommen", so der Fotograf über das Fotokonzept.

© Daniel Gossmann Celine meets Bertha von Suttner

Fast 100 Kandidatinnen aus aller Welt sind in Las Vegas am Start und wollen Miss Univere werden. Auch Celine versucht, hervorzustechen. Nicht zuletzt auch mit den richtigen Outfits unter anderem von Glam Rock Vienna, Claus Tyler, Sylvia Schneider oder Eva Poleschinski, die das Finalkleid entworfen hat, im Gepäck.

© MAC privat Celine Schrenk Celine mit ihrer Zimmerkollegin Miss Guam Myana Welch

Am Sonntag, den 26. November 2017 ist es dann so weit, beim Finale der Miss Universe Wahl hofft Celine ganz vorne dabei zu sein.

© MAC privat Celine Schrenk Celine posiert vor ihrem Zimmer in einem Kleid von Claus Tyler