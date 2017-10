Kaum eine Jusitz-Entscheidung wird mit so viel Spannung erwartet wie jene, ob Kärntens SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser in der sogenannten Causa Top Team angeklagt wird oder nicht. In nicht allzu ferner Zukunft könnte es Klarheit darüber geben.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat die Ermittlungen abgeschlossen, die Ergebnisse geprüft und vor kurzem einen sogenannten Vorhabensbericht an die Oberstaatsanwaltschaft Wien übermittelt. Dies bestätigten Sprecher beider Behörden auf Anfrage von News. Was im Bericht steht, ist nicht bekannt. Es könnte auf eine Anklage, eine Diversion oder eine Verfahrenseinstellung hinauslaufen. Die Weisungskette sieht vor, dass die Entscheidung der Staatsanwaltschaft zunächst von ihren Oberbehörden geprüft wird. Der Akt geht dann noch ins Justizministerium und zum sogenannten Weisungsrat.

Geld an Parteiagentur

Es geht um rund 140.000 Euro, die 2009 vom Land an die SPÖ-eigene Agentur Top Team flossen – und zwar als Vorauszahlung. Dabei sollen laut Verdachtslage Scheinrechnungen im Spiel gewesen sein. Laut Verdachtslage im Ermittlungsverfahren sollen Kaiser und zwei seiner Mitarbeiter „durch die Veranlassung, Herstellung und Genehmigung inhaltlich falscher Rechnungen Vermögenswerte des Landes Kärnten beiseitegeschafft und dieses somit um Euro 140.040,-geschädigt haben“. Ein Teil des Geldes wurde für eine Erste-Hilfe-Kampagne verwendet. Kaiser war damals Gesundheitslandesrat. Rund 40.000 Euro blieben allerdings über Jahre hinweg bei Top Team gebunkert.

Der Staatsanwalt wollte bereits 2016 Anklage erheben, wurde aber per Weisung zurückgepfiffen. Die Weisung enthielt eine rechtliche Beurteilung, die eine Untreueanklage massiv erschweren würde. Weitere Ermittlungen wurden angeordnet. Zuletzt berichtete News, dass nunmehr nicht nur ein Untreueverdacht geprüft werde, sondern auch ein möglicher Amtsmissbrauch.

Vorwürfe bestritten

Kaiser hat sämtliche Vorwürfe immer vehement bestritten. Sein Anwalt, Meinhard Novak, argumentierte – wie von News im Juni berichtet – in einem Schriftsatz an die Staatsanwaltschaft, Kaiser habe eine Informationskampagne im Interesse des Landes Kärnten durchführen wollen. Die Vorauszahlung sei erforderlich gewesen. Der Landeshauptmann hat Angekündigt, im Fall einer rechtskräftigen Anklage zurückzutreten. Es ist möglich, dass die Entscheidung über eine allfällige Anklage noch vor der Landtagswahl im kommenden Jahr fällt.