Für die Grünen, Koalitionspartner der ÖVP in Tirol, ist es "nicht hinnehmbar", dass Gustav Kuhn als Dirigent den Festspielen Erl erhalten bleiben soll. ÖVP-Kulturlandesrätin Beate Palfrader sieht das gelassen.

Wenn man die Anschuldigungen ernst nehme, müsse Kuhn bis dahin "alle seine Funktionen in Erl ruhend stellen", verlangte LAbg. Georg Kaltschmid.

Der zum interimistischen musikalischen Leiter bestellte Andreas Leisner hatte zuvor erklärt, dass das weitere Programm ab kommendem Herbst mit Kuhn am Dirigentenpult geplant werde. Kuhn hatte am Dienstag die Funktion des künstlerischen Leiters der Tiroler Festspiele Erl zurückgelegt.

» Das ist alles andere als ein Ruhmesblatt «

"Was ist denn das für eine inkonsequente Vorgehensweise", fragte Kaltschmid. "Die Vorwürfe der sexuellen Belästigung haben doch kein Etikett, und Herr Kuhn trägt sicher kein anderes Namensschild, wenn er gerade als künstlerischer Leiter oder als Dirigent agiert", argumentierte der Landtagsabgeordnete und Kultursprecher der Tiroler Grünen.

Das zögerliche und halbherzige Vorgehen werfe nicht nur auf Erl einen immer größeren Schatten, sondern auch auf das Land und den Bund als wesentliche Sponsoren der jährlichen Festspiele, monierte Kaltschmid: "Das ist alles andere als ein Ruhmesblatt. Bei solch schwerwiegenden persönlich vorgebrachten Vorwürfen im öffentlichen Wirkungsbereich sollte rasches, weitreichendes und transparentes Handeln selbstverständlich sein." Schließlich gehe es um einen "respektvollen Umgang" mit den mutmaßlich Betroffenen.

Palfrader hält alles offen

ÖVP-Kulturlandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) will sich ihrem grünen Koalitionspartner in der Forderung nach einem vorläufigen "Aus" für Gustav Kuhn auch als Dirigent in Erl nicht anschließen. "Die Frage des Dirigats stellt sich derzeit nicht", ließ Palfrader die Dirigentenzukunft Kuhns vorerst offen.

Mit dem Rückzug als künstlerischer Leiter sei der "erste, wichtige Schritt" gesetzt so Palfrader. "Weitere Maßnahmen hängen vom Ergebnis der laufenden Untersuchungen ab", spielte die Kulturlandesrätin sowohl auf die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft als auch auf die Arbeit der Gleichbehandlungskommission im Bundeskanzleramt an, die eingeschaltet worden war.

» Das sehen wir dann im Herbst «

Die Zukunft des Dirigenten Kuhn in Erl stelle sich auch deshalb momentan nicht, weil "derzeit nicht dirigiert wird", so die Landesrätin. Auf die Frage, ob Kuhn in Erl als Dirigent auftreten werde, sollten die Untersuchungen im Herbst bzw. zu Beginn der Wintersaison noch kein Ergebnis haben, meinte sie: "Das sehen wir dann im Herbst". Die Vorwürfe, dass Kuhn "Rollen nach bestimmten Kriterien" vergeben habe, würden Kuhns Position als künstlerischer Leiter betreffen, argumentierte Palfrader, weshalb in Hinsicht auf den Dirigenten noch keine Konsequenzen erfolgten.