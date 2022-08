Casey Affleck heißt Jennifer Lopez in Familie willkommen

Der US-Schauspieler Casey Affleck (47), Bruder von Hollywood-Star Ben Affleck (50), hat dessen frisch angetraute Ehefrau Jennifer Lopez (53) in der Familie begrüßt. "Du bist ein Schatz, Jen. Wir lieben dich so sehr", schrieb Casey Affleck in der Nacht auf Montag zu einem älteren Foto, das ihn mit seinem Bruder und der Sängerin und Schauspielerin Lopez zeigt. "Willkommen in der Familie."

Lopez und Ben Affleck hatten im Juli in Las Vegas geheiratet - rund zwanzig Jahre nachdem sie bereits schon einmal ein Paar und verlobt gewesen waren, sich dann aber noch vor der Hochzeit getrennt hatten. US-Medienberichten zufolge soll das Paar am Wochenende im US-Bundesstaat Georgia noch einmal gefeiert haben. Auf Fotos waren Brautpaar und Gäste ganz in Weiß zu sehen. Offiziell äußerten sich dazu zunächst weder das Paar noch seine Sprecher.

Lopez war vor ihrer ersten Beziehung mit Affleck bereits zweimal verheiratet - zwischen 1997 und 1998 mit dem Kellner Ojani Noa und zwischen 2001 und 2003 mit dem Tänzer Cris Judd. Kurz nach dem "Bennifer"-Ende heiratete sie 2004 den Sänger Marc Anthony, das ging zehn Jahre gut. Zusammen haben sie die 14 Jahre alten Zwillinge Emme und Max. Affleck war zwischen 2015 und 2018 mit der Schauspielerin Jennifer Garner verheiratet, aus der Ehe stammen drei Kinder.