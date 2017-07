Zipcar zieht sich mit Anfang August aus Österreich zurück. Die Entscheidung des Carsharing-Anbieters fiel aus wirtschaftlichen Gründen. Für von der Schließung betroffene Mitarbeiter bemühe man sich um Umschulungsmöglichkeiten innerhalb der Unternehmensgruppe.

In einem Mail an seine Kunden verkündete das Carsharing-Unternehmen Zipcar am Dienstagmittag, dass es sein Angebot in Österreich einstellen wird. „Ab dem 6. August 2017, 23:59 Uhr werden wir leider keine Zipcar-Fahrzeuge mehr in Österreich anbieten“ hieß es in der Aussendung. Mitgliedern werden entsprechende Anteile von bereits bezahlten Gebühren für das laufende Jahr in den kommenden Wochen zurückerstattet.

Aus dem Unternehmen heißt es auf Nachfrage von NEWS: „Die Mobilitätslandschaft verändert sich in einem rasanten Tempo, so dass wir laufend die besten Car-Sharing-Modelle für Städte und Gemeinden evaluieren. Zu diesem Zeitpunkt ist es aus wirtschaftlichen Gründen nicht sinnvoll, den österreichischen Zipcar Markt aufrecht zu erhalten.” Derzeit spreche man mit den von der Schließung betroffenen Mitarbeitern und bemühe sich um deren Umschulung und Anstellung an einem der anderen internationalen Standorte.

Während Zipcar sich zurückzieht, zeigt sich die Konkurrenz dominant. Car2Go ist in Wien bereits seit Ende 2011 vertreten und hat auf einem Geschäftsgebiet von 100 Quadratkilometern 670 Fahrzeuge im Einsatz. Die BMW-Modelle von DriveNow sind in Wien rund 500 mal vertreten. Tendenz, seit der Gründung 2014, steigend. ZipCar war in Wien mit 140 Fahrzeugen vertreten, darunter auch Kleintransporter (Stand 2016).

Zipcar ist nach eigenen Angaben der weltweit führende Carsharing-Anbieter. Standorte sind in den USA, Kanada, Großbritannien, Spanien, Frankreich, Belgien, Türkei und bis Anfang August noch in Österreich.