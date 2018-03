Die Oppositionsparteien rufen zu einer Sondersitzung in der BVT-Affäre auf. Von Seiten der FPÖ gibt es harsche Kritik.

Innenminister Herbert Kickl müsse in der Affäre um die umstrittene Hausdurchsuchung im Bundesamt für Verfassungsschutz (BVT) für Aufklärung sorgen. Andernfalls werde die SPÖ noch am Tag der Sondersitzung des Nationalrats einen Antrag einbringen. Hieß es am Sonntag von SPÖ-Chef Christian Kern.



Der Antrag könnte schon in der bevorstehenden Nationalrats-Sondersitzung eingebracht werden, wenn Innenminister Herbert Kickl dabei nicht für Aufklärung sorgt, kündigte Kern am Sonntag an.

Termin für Sondersitzung

Im Parlament sind die Fraktionen gerade dabei, einen Termin für die Sondersitzung des Nationalrats zu finden, in der die Opposition von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) Klarheit über die Ermittlungen und Hausdurchsuchungen beim BVT will. Der Termin werde per Präsidialrundlauf festgelegt, erklärte ein Parlamentssprecher gegenüber der APA, "eine konkrete Festlegung gibt es zur Stunde noch nicht".

Nach Informationen der APA sind für die Sondersitzung der 19. und 20. März, also Montag oder Dienstag kommender Woche, im Gespräch. Am Mittwoch und Donnerstag (21./22. März) finden reguläre Plenarsitzungen inklusive Budgetrede des Finanzministers statt. Noch keinen fixen Termin gibt es auch für den Nationalen Sicherheitsrat, den die NEOS einberufen haben.

Fragen der Opposition

Die Liste Pilz schloss sich dem an. Zusammen mit der SPÖ und NEOs beantragte die Liste eine Sondersitzung des Nationalrates. "Unsere Sicherheitssprecherin Alma Zadic hat 50 Fragen, auf die wir Antworten fordern. Gibt es keine ausreichende Aufklärung, dann muss ein U-Ausschuss Licht ins Dunkel bringen" kündigte Peter Kolba am Montag an.



Vorab formulierte die Liste Pilz drei Fragen an Justizminister Josef Moser

Verfügt die Wirtschafts-und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA)

über eigene IT-Experten, oder wird – etwa bei Hausdurchsuchungen und

deren Auswertungen – auf IT-Experten der Polizei zurückgegriffen.

über eigene IT-Experten, oder wird – etwa bei Hausdurchsuchungen und deren Auswertungen – auf IT-Experten der Polizei zurückgegriffen. Wurden alle lt. kolportiertem Protokoll beschlagnahmten

Gegenstände von den Durchsuchungen im Verschlussraum der WKStA

abgeliefert und werden diese dort sicher verwahrt?

Gegenstände von den Durchsuchungen im Verschlussraum der WKStA abgeliefert und werden diese dort sicher verwahrt? Ist es üblich, dass die WKStA bei derart politisch brisanten

Fällen das Justizministerium nicht vorinformiert bzw. vorinformieren

muss?

"Es ist wirklich unerhört, wie die Opposition und einige Medien in der Causa BVT versuchen, dem neuen Innenminister Herbert Kickl Missstände pauschal in die Schuhe zu schieben, die lange vor dessen Amtsantritt passiert sind", kritisiert FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz in einer OTS am Montag.

FPÖ wird Sondersitzung nutzen, um aufzuzeigem, wie es in "Blase" zugehe

Rosenkranz verwiesdarauf, dass die Hausdurchsuchung von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Zusammenarbeit mit der Oberstaatsanwaltschaft Wien, angeordnet wurde. "Hier sollten einige Oppositionspolitiker aber auch Journalisten Nachhilfe in Sachen Gewaltenteilung nehmen, bevor sie gegen die FPÖ skandalisieren. Offenbar glaubt SPÖ-Chef Kern nicht an den Rechtsstaat. Dafür sollte er sich eigentlich schämen. Aber wie der Schelm denkt, so ist er."

Die FPÖ werde die von der Opposition einberufene Sondersitzung des Nationalrates zu den Vorgängen des BVT nutzen, um zu zeigen, wie es in dieser "Blase" zugehe, betont Rosenkranz. "Laut Experten und zahlreichen Anzeigen war das BVT unter Rot-Schwarz jahrelang ein Ort der Günstlingswirtschaft, Korruption und Führungsschwäche. Da ist es nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern einer Verpflichtung des neuen Innenministers, diese Verwürfe restlos aufzuklären und Konsequenzen zu ziehen. Die Sondersitzung wird daher ebenfalls zur Aufklärung beitragen", so der FPÖ-Klubobmann.

Rosenkranz sprach von einem "perfiden Spiel" und einer "Anti-FPÖ Kampagnisierung der Linken"