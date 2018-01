Bus fing in Tiroler Garage Feuer

Ein Bus hat Montagfrüh beim Starten in einer Garage in Jenbach (Bezirk Schwaz) Feuer gefangen. Dem Lenker gelang es jedoch, das Fahrzeug noch rechtzeitig ins Freie zu lenken, berichtete ORF Tirol. Unmittelbar danach stand es in Vollbrand.

Bei dem Bus soll es sich um ein 13 Jahre altes Fahrzeug der Zillertaler Verkehrsbetriebe handeln. Die Ursache des Brandes war vorerst unklar. Die Feuerwehr war kurz vor 6.00 Uhr alarmiert worden. Verletzt wurde niemand.