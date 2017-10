Der Wiener Polizeipräsident Gerhard Pürstl weist Kritik der roten Polizeigewerkschaft am Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz bzw. Burkaverbot zurück. "Das Gesetz ist aus Sicht der Polizei natürlich exekutierbar, ich sehe hier keine gröberen Probleme und auch keinen Grund zur Aufregung. Die Beamten sind gut geschult und kennen mittlerweile auch konkrete Beispiele", erklärte Pürstl.

"Die Anzahl der Amtshandlungen steht auch nicht wirklich im Verhältnis zur Aufmerksamkeit, die teilweise versucht wird zu erreichen. So wie bei jedem Gesetz, das von der Theorie in die Praxis kommt, kann es zu Beginn zu kleineren Missverständnissen kommen. Das sollte man aber sachlich und unaufgeregt betrachten", reagierte Pürstl auf die Kritik des roten Polizeigewerkschafters Hermann Greylinger.

Amtshandlungen gegen Maskottchen "absolut richtig"

Zu den jüngsten Amtshandlungen in Fällen von Maskottchen, etwa gegen jenes der Demokratiewerkstatt des Parlaments, meinte Pürstl, dass die Polizei "absolut richtig" reagiert habe. "In Fällen, wo Kostüme getragen werden, kommt es zu einer kurzen Ansprache und Identitätsfeststellung. Wenn es sich um die Ausübung eines Berufes handelt, gibt es keinerlei Probleme", so Pürstl.

Kritischer sieht der Polizeipräsident Spaßanrufe wie etwa jenen um ein Hai-Maskottchen eines Computer-Handelsunternehmens. "Die Polizei zu rufen, um Aufmerksamkeit zu erreichen, ist insofern problematisch, als die Beamten bei wirklich bedrohlichen Einsätzen fehlen könnten. Die Bevölkerung weiß, dass die Beamten im Falle eines Anrufs auch kommen, das sollte man nicht bewusst missbrauchen", betonte Pürstl.