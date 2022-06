Burgstaller-Rückkehr zu Rapid ist fix

Guido Burgstaller kehrt zu Rapid zurück. Der Fußball-Bundesligist meldete am Samstag Vollzug, nachdem der Transfer des früheren ÖFB-Teamspielers bereits erwartet worden war. Der mittlerweile 33-jährige Kärntner unterschrieb in Hütteldorf einen Zweijahresvertrag und kommt mit den Referenzen eines Deutschland-erprobten Angreifers nach Wien retour. Bei seinen Stationen Nürnberg, Schalke 04 und zuletzt St. Pauli gelangen Burgstaller in 246 Einsätzen 97 Tore und 38 Vorlagen.

"Ich bin überglücklich endlich wieder zuhause und bei meinem Herzensverein zu sein. In den acht Jahren im Ausland konnte ich mich nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch weiterentwickeln", sagte Burgstaller in einer Club-Aussendung. "All diese Erfahrungen will ich nun bei Rapid einbringen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir zurück auf die Erfolgsspur kehren und unsere Ziele erreichen."

Der Villacher hatte Rapid 2014 nach 109 Einsätzen mit 27 Treffern in Richtung Cardiff verlassen. Auf der "Insel" wurde er aber nicht so glücklich wie in Deutschland. St. Pauli ließ ihn widerwillig ziehen, nachdem Burgstaller den Club gebeten hatte, ihn aus familiären Gründen aus seinem Vertrag zu lassen. Für ihn sei "ein Zeitpunkt gekommen, an dem neben dem Fußball auch anderen Dingen in meinem Leben eine größere Bedeutung zukommt".

Am 25-fachen ÖFB-Teamspieler (2 Tore), der vor drei Jahren sein letztes Länderspiel bestritten hat, war auch sein Ex-Club 1. FC Nürnberg interessiert. Die Franken sollen laut Medienberichten eine höhere Ablösesumme als Rapid geboten haben. St. Pauli soll einem Wechsel zum Ligakonkurrenten aber einen Riegel vorgeschoben haben.

So wurde der Weg für eine Rückkehr nach Wien frei. "Wir alle im Verein sind sehr glücklich darüber, dass wir Burgi wieder zurück in sein sportliches Zuhause holen konnten. Ich durfte ihn schon als Trainer erleben und freue mich umso mehr, nun erneut mit ihm zusammenarbeiten zu können", sagte Zoran Barisic, der Geschäftsführer Sport von Rapid. "Burgi ist ein absoluter Führungsspieler, kennt den gesamten Verein sowie das Umfeld und verkörpert alle Rapid-Tugenden."