Burgenland-Sonderlandtag - Kritik an ÖVP wegen Bundespolitik

Einiges an Kritik hat die ÖVP am Mittwoch beim von ihr beantragten Sonderlandtag zum Thema Demokratie und Transparenz zu hören bekommen. Unter anderem warfen die anderen Fraktionen der Volkspartei vor, sich im Land für Transparenz stark zu machen, während sie diese im Bund abbaue. Die ÖVP zeigte sich nach der Sitzung enttäuscht und sprach von einer vertanen Chance für Rot-Blau.

Anlass des Sonderlandtags war ein Dringlichkeitsantrag der Türkisen zum Thema "Demokratie-Schutz-Paket". Darin wurde unter anderem die Ausdehnung des parlamentarischen Fragerechts auf ausgegliederte Gesellschaften des Landes sowie die Offenlegung der Geschäftsführer- und Prokuristen-Gehälter in diesen Gesellschaften gefordert.

ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner warf der rot-blauen Landesregierung erneut Informationsverweigerung und Verdunkelung vor. Um als Opposition die Kontrollaufgabe erfüllen zu können, brauche es Transparenz und Informationsfreiheit. Die Landesregierung verstecke sich jedoch hinter Regelungen, die sie selbst mache. Er forderte mehr Transparenz nach dem Vorbild von Kärnten oder Hamburg.

Landtagsabgeordneter Manfred Kölly (LBL) erinnerte die ÖVP unterdessen daran, dass diese selbst lange in der Landesregierung gesessen sei. Die Volkspartei habe mit ihrem Antrag zu 90 Prozent Recht, "aber warum haben Sie das nicht schon Jahre vorher gemacht", fragte Kölly.

Der Dringlichkeitsantrag sei zu unterstützen und zu unterstreichen, sagte die Grüne Landessprecherin Regina Petrik. Dass die ÖVP allerdings im Bund demokratische Rechte abbaue, während sie sich im Burgenland als Schützer der Demokratie aufspiele, sei "lachhaft". "Schließen Sie sich selbst doch bitte auch gleich ins Abendgebet", so Petrik.

FPÖ-Klubobmann Geza Molnar betonte erneut, dass bereits seit April bekannt sei, dass Gespräche zu Landesverfassung, Geschäftsordnung und Transparenz des Landtags geplant seien. Der Sonderlandtag sei somit ein durchsichtiges Manöver. Gleichzeitig griff Molnar Steiner in dessen Rolle als Bürgermeister von Eisenstadt an. Auch in der Landeshauptstadt gebe es beispielsweise Sonderverträge die nicht das Licht der Öffentlichkeit erblicken würden. Steiner wies dies später als "Unwahrheit" zurück.

SPÖ-Klubobfrau Ingrid Salamon rief zur Sachlichkeit auf, kritisierte aber, dass die Bundesregierung die neue Arbeitszeitregelung ohne Begutachtung durch das Parlament gebracht habe. Im Bund werde Demokratie und Transparenz mit Füßen getreten.

Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) merkte im Zusammenhang mit den landesnahen Gesellschaften an, dass eine Auskunft über diese dem Bundesverfassungsgesetz widerspreche. In gewissen Bereichen seien Veröffentlichungen aufgrund von EU-Regelungen, dem Datenschutz oder der Menschenrechtskonvention nicht möglich.

ÖVP-Landesgeschäftsführer Christoph Wolf zeigte sich hingegen überzeugt, dass die Umsetzung des parlamentarischen Fragerechts für die ausgegliederten Gesellschaften lediglich eine Frage des Wollens sei. Auf Bundesebene erfolge die Offenlegung in Form eines Einkommensberichtes. SPÖ und FPÖ brachten schließlich einen Abänderungsantrag ein, der einstimmig angenommen wurde.