Die Smart Flower Energy Technology GmbH rutscht in den Konkurs. Die Passiva betragen laut Angaben der Schuldnerin rund 5,2 Millionen Euro.

Über das Vermögen der Smart Flower Energy Technology GmbH wurde ein Konkursverfahren am Landesgericht Eisenstadt eröffnet. Das berichtet der KSV1870 in einer Aussendung am Freitag.

Das Unternehmen gilt als führender Anbieter von Solarsystemen.

Die Passiva betragen laut Angaben der Schuldnerin rund 5,2 Millionen Euro. Gemessen an den Passiva würde es sich um die drittgrößte Insolvenz im Burgenland des heurigen Jahres handeln. Weitere Informationen liegen zur Stunde noch nicht vor.



Zu den Insolvenzgründen liegen aktuell noch keine Informationen vor. Derzeit wurde kein Antrag auf Sanierung eingebracht.