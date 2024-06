Burda will "Xing"-Betreiber schlucken

Das schwächelnde Online-Netzwerk New Work steht vor der Komplettübernahme durch Burda Digital. Der deutsche Mehrheitsaktionär biete den übrigen Eignern 66,25 Euro je New-Work-Aktie in bar, teilte der Betreiber der Karriereplattform "Xing" am Montag mit. Nach der Transaktion solle New Work von der Börse genommen werden.

Die Aktien des deutschen Unternehmens stiegen daraufhin um knapp zehn Prozent auf 65,70 Euro. New Work ist an der Börse rund 730 Mio. Euro wert. Burda hatte die Beteiligung im März auf gut 74 Prozent aufgestockt, nachdem die Titel von New Work in den vorangegangenen zwölf Monaten wegen der trüben Konjunkturaussichten rund 60 Prozent ihres Wertes eingebüßt hatten. Der geplante Börsenrückzug wird voraussichtlich ein bestimmendes Thema auf Hauptversammlung von New Work am Dienstag.