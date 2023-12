Bunt, bissig, böse - und witzig: Deix-"Jubelband" erschienen

Karikaturisten, die mit spitzer Feder das Zeitgeschehen pointiert darstellen, gibt es freilich auch heute noch. Doch einen wie Manfred Deix? Einen, der das Schmutzige auch wirklich schmutzig darstellt, der zuweilen arg überzeichnet und damit doch wieder die Sache im Kern trifft? Nein, Deix war einzigartig, und gerade deshalb fehlt er in der aktuellen Weltlage. Dafür aber erinnert der im Ueberreuter-Verlag erschienene Prachtband "Forever Deix" an die Werke des Großmeisters.

Der von der Witwe Marietta Deix herausgegebene Jubelband versammelt die großartigsten Zeichnungen und Bilder des gebürtigen St. Pölteners, aber auch größtenteils unbekannte Schätze wie etwa seine Comicstrips und ersten Bildgeschichten. Dazu kommen zahlreiche Fotos aus dem privaten Archiv der Gattin des im Jahr 2016 verstorbenen Ausnahmekünstlers. "Wir haben in Zeichenmappen gegraben, ich habe meine Erinnerungsschatzkisten geöffnet", berichtet Marietta Deix in einem persönlichen Vorwort des Bandes, mit dem sie den 75. Geburtstag, welchen ihr Gatte im kommenden Februar feiern würde, würdigen möchte.

Auf mehr als 300 Seiten kann man sich davon überzeugen, wie der scharfe Beobachter des Zeitgeschehens den Zeichenstift stets dort ansetzte, wo es wehtat. Und so manch Prominente(r), der oder die von Deix dargestellt wurde, darf in dem Buch Stellung beziehen. Gewürdigt wird der Künstler zudem in ausführlichen Texten von u.a. Lukas Resetarits, Elfriede Jelinek, Gottfried Helnwein und Klaus Albrecht Schröder.

Zusätzlich zur ausgiebigen Werkschau enthält "Forever Deix" viele biografische Fotos und Texte, was insgesamt einen beeindruckenden und vor allem aussagekräftigen Schmöker ergibt. Und schon am Cover werden die großen Lieben des Manfred Deix augenscheinlich: Denn der rote Einband wird von einem Selbstporträt geziert, welches den mit einem T-Shirt der Beach Boys bekleideten Künstler umgeben von mehreren Katzen zeigt.

(S E R V I C E - "Forever Deix - Der Jubelband", herausgegeben von Marietta Deix. Ueberreuter, 304 Seiten, 49,00 Euro)