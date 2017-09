Das Rennen der "Kleinen" um Platz drei. Wer wird drittstärkste Kraft bei der deutschen Bundestagswahl?

Wer wird drittstärkste Kraft bei der deutschen Bundestagswahl? Die vier kleinen Parteien Linke, Grüne, FDP und AfD bewegen sich alle zwischen sieben und elf Prozent, haben aber ganz unterschiedliche Ziele. Ihr TV-Fünfkampf am 4. September (gemeinsam mit der CSU) war spannender als das Duell zwischen der Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Herausforderer Martin Schulz (SPD) am Abend zuvor.



LINKE

Im Bund regieren oder weiterhin Opposition bleiben? Das ist bei der Linken die große Frage. Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht lässt keinen Zweifel aufkommen: Mit der SPD, wie sie heute ist, will sie lieber nicht regieren. Spitzenkandidat Dietmar Bartsch betont eher, dass man in der Demokratie auch Kompromisse machen müsse. In ihrem Wahlprogramm hat sie zwar viele deutliche Forderungen aufgestellt - etwa eine Vermögensteuer oder ein Ende von Hartz IV. Doch als von vorneherein strikt festgelegte, unverrückbare Bedingungen haben die Linken nur wenig formuliert - etwa, dass sie keine Kampfeinsätze der Bundeswehr mitmachen wollen. Das ließe Schlupflöcher offen für andere Auslandseinsätze.

GRÜNE

Die Ökopartei lag einmal bei 13 Prozent - aber dann kamen Streit und der SPD-Kandidat Martin Schulz, seitdem dümpeln sie bei sieben bis acht. Bisher zieht kein Versuch des Spitzenduos Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt, die Partei mit einem realpolitischen Öko-, Modernisierungs- und Toleranzkurs wieder besser dastehen zu lassen. Da hilft auch der Rekord von mehr als 62.000 Mitgliedern nicht. Oft ist zu hören, die Partei hätte sich mit Atomausstieg und Energiewende "zu Tode gesiegt" und habe obendrein kein klares Profil mehr. Auf eine Koalitionsaussage will sich niemand einlassen, das Spitzenduo gilt aber als offen für Schwarz-Grün - und in Schleswig-Holstein haben die Grünen gerade "Jamaika" mit CDU und FDP ausgehandelt.

FDP

FDP-Chef Christian Lindner dürfte sich heimlich die Hände reiben, wenn er Umfragen liest. Knapp vier Jahre nach ihrem Rauswurf finden sieben bis zehn Prozent der Bürger, dass die Freidemokraten wieder in den Bundestag gehören. Es könnte sogar für eine Neuauflage von "Schwarz-Gelb" reichen. Das Desaster vom September 2013 und die gegenseitigen Vorwürfe am Ende dieser Koalition sind allerdings nicht vergessen. Und die FDP zeigt gerade, was mit ihr alles geht: von einer "Ampel" in Rheinland-Pfalz über "Jamaika" in Schleswig-Holstein bis zu "Schwarz-Gelb" in Nordrhein-Westfalen.



AFD

Die AfD stand in den Umfragen schon besser da. Der Rückgang auf sieben bis elf Prozent hat nach Einschätzung von Beobachtern mit internen Machtkämpfen tun. Die steilen Thesen des rechtsnationalen Thüringer Fraktionschefs Björn Höcke dürften ebenfalls dazu beigetragen haben. Doch auch die Tatsache, dass die CDU/CSU in der Flüchtlingspolitik einen härteren Kurs fährt, setzt den Wahlkämpfern um Alexander Gauland und Alice Weidel zu. Ein Ergebnis unter zehn Prozent und eine entsprechend kleinere Fraktion hätte für die Rechtspopulisten aber auch Vorteile. Denn die Erfahrung der letzten Landtagswahlen zeigt, dass unter den weniger prominenten Kandidaten der AfD immer auch Mitglieder sind, die für peinliche Momente sorgen.