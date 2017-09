Bundestagswahl - Schulz glaubt an "Last-Minute-Swing"

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat die Hoffnung auf einen Sieg bei der Bundestagswahl am Sonntag noch nicht begraben. "Ich glaube, dass wir sehr wohl einen Last-Minute-Swing haben", sagte der SPD-Chef am Mittwoch dem Sender RTL. Er verwies auf die hohe Anzahl unentschlossener Wähler. Die Union von Kanzlerin Angela Merkel baue in den Umfragen ab. "Wir bauen noch nicht auf", räumte er ein.

Die meisten Meinungsumfragen sehen die Unionsparteien kurz vor der Bundestagswahl an diesem Sonntag bei 36 bis 37 Prozent, die SPD bei 22 Prozent. Eine rechnerische Mehrheit hätte demnach neben einer Neuauflage der großen Koalition nur ein Jamaika-Bündnis von Union, Grünen und FDP, das bei den möglichen Beteiligten aber auf Skepsis stößt.

Schulz sprach sich dafür aus, dem Innenministerium die Zuständigkeit für die Flüchtlingspolitik zu entziehen. Die Frage der Integration würde er voraussichtlich beim Arbeits- und Sozialressort ansiedeln, sagte Schulz am Mittwoch dem Sender RTL. Sein Ziel sei es, "die Kompetenzen dort zu bündeln, wo sie am ehesten in die gesellschaftliche Realität überführbar sind" Dies sei der Bereich Arbeit und Soziales, argumentierte Schulz.