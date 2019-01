Bundespräsident Van der Bellen ist U-Bahn-Fan

Bundespräsident Alexander van der Bellen ergänzt Worte durch Taten: Hin und zurück zu einer ÖBB-Veranstaltung am Westbahnhof zum Thema Klimaschutz durch mehr Bahnverkehr nahm der Staatschef am Montag nicht den Dienstwagen, sondern passenderweise die U-Bahn. In der U3 wurde er von einigen Mitfahrenden prompt erkannt - "Schau, der Präsident foahrt mit", hieß es da überrascht.

Allein war das Staatsoberhaupt im öffentlichen Nahverkehr der Bundeshauptstadt allerdings nicht unterwegs: Seine Sicherheit wurde - diskret - gewährleistet.

"Früher", also vor seiner Zeit als Staatschef, sei Van der Bellen in Wien immer mit der U-Bahn gefahren, hieß es dazu aus der Präsidentschaftskanzlei. Jetzt nehme er sie ab und zu - "wenn es passt".