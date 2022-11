Bundespräsident Van der Bellen beim Klimagipfel in Ägypten

Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt Montag und Dienstag an der Weltklimakonferenz COP27 im ägyptischen Sharm El Sheikh teil. Van der Bellen wird auf seiner ersten Auslandsreise nach seiner Wiederwahl vor der Konferenz über die Bewältigung der Klimakrise sprechen und am Rand des Gipfels auch mehrere bilaterale Gespräche führen.

"Das Eindämmen der Klimakatastrophe ist unsere große, gemeinsame Verantwortung und Aufgabe", hatte der Bundespräsident im Vorfeld der Konferenz bekräftigt, auf der Österreich auch durch Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) vertreten ist.

Van der Bellen wird am Montag mit den österreichischen Jugenddelegierten zur COP27 zusammentreffen und an der Eröffnung der Diskussionsrunde der Staats- und Regierungschefs teilnehmen. Am Dienstag spricht der Bundespräsident vor den versammelten Staatsoberhäuptern und trifft u.a. mit UNO-Generalsekretär Antonio Guterres zu einem bilateralen Gespräch zusammen.