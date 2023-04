Bundeskanzler Nehammer startet Afrika-Reise in Angola

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist am Montag zu einer viertägigen Afrika-Reise aufgebrochen. Erste Station der Reise des Kanzlers ist Angola. Am Dienstag nimmt Nehammer dort an einem österreichisch-angolanischem Wirtschaftsforum teil, im Anschluss trifft der Kanzler den angolanischen Präsidenten João Lourenço, der seit 2017 im Amt ist. Begleitet wird der Kanzler von Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) und einer Wirtschaftsdelegation.

Bisher ist die Wirtschaft der ehemaligen portugiesischen Kolonie vor allem auf Öl fokussiert, von den Gewinnen profitiert jedoch nur eine kleine Schicht der Gesellschaft. Nach Nigeria ist Angola, das auch Mitglied der OPEC ist, der zweitgrößte Erdölproduzent und -exporteur Afrikas. Dennoch leben nach Angaben der Weltbank gut 56 Prozent der Bevölkerung in Armut, die weit verbreitete Korruption gilt als Hemmschuh für die weitere wirtschaftliche Entwicklung des rohstoffreichen Landes. Nach dem Besuch in Angola reist Nehammer nach Ghana, zum Abschluss seiner Reise besucht er Ägypten.