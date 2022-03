Der erste Satz im ersten Paragraf des Wehrgesetzes lautet: "Das Bundesheer als die bewaffnete Macht der Republik Österreich ist nach den Grundsätzen eines Milizsystems einzurichten." Im zweiten Absatz heißt es weiter: "Das Bundesheer wird auf Grund der allgemeinen Wehrpflicht gebildet und ergänzt. Die Wehrpflichtigen gehören für die Dauer ihrer Wehrpflicht dem Präsenzstand oder dem Milizstand oder dem Reservestand an."

Miliz: 60 Tage verpflichtende Übungen

Vor 2006 war die österreichische Miliz aufgrund der verpflichtenden Übungen ähnlich wie die Schweizer Miliz organisiert. Nach der sechsmonatigen Grundausbildung, wurden die Soldaten alle zwei Jahre für zehn Tage zu verpflichtenden Übungen einberufen solange bis die 60 Tage aufgebraucht waren oder ein gewisses Alter (Ende der Wehrpflicht) erreicht war.

Wo und wann wird geübt?

Diese sogenannten beorderten Waffenübungen werden Monate im Voraus geplant und die Soldaten und deren Arbeitgeber vorinformiert. Rechtzeitig vor Beginn der Übung bekommen die Soldaten einen Einberufungsbefehl, in dem alle Details bekannt gegeben werden. Die Soldaten üben in der Regel immer am gleichen Ort und meistens dort, wo sie ihren Grundwehrdienst absolviert haben.

Ablauf der Übung

Der Ablauf der Übung sieht folgendermaßen aus: Am Montag rücken die Miliz-Offiziere und Unteroffiziere (Vorstaffelung) zur Übung ein und treffen dort auf Berufssoldaten, die bei der Übung unterstützen. Mitte der Woche rückt dann die Masse der Soldaten zur Übung ein und fasst Waffen und Ausrüstung aus. Von Donnerstag bis Samstag wiederholen die Soldaten wesentliche Inhalte der Grundausbildung, etwa das Scharfschießen. In der zweiten Woche findet dann die Übung auf einem Truppenübungsplatz statt.

Wie sieht es aktuell aus?

Aktuell gibt es nur ein Freiwilligen-System: Wer sich ab dem dritten Ausbildungsmonat im Grundwehrdienst für fortführende Milizübungen meldet, bekommt ab diesem Zeitpunkt für die restliche Dauer des Grundwehrdienstes eine Anerkennungsprämie von 400 Euro pro Monat. Damit verpflichte er sich, nach dem Grundwehrdienst innerhalb von zehn Jahren 30 Tage an Milizübungen zu absolvieren.

Kaderübungen

Daneben gibt es so genannte Kaderübungen für Soldaten, die sich als Miliz-Offiziere oder Unteroffiziere verpflichten. Diese müssen bis zum 50. Lebensjahr 150 (Offiziere) beziehungsweise 120 (Unteroffiziere) Tage üben.

So viele Rekruten hat Österreich im Jahr

2020 gab es in Österreich laut Statistik Austria 37.088 Stellungspflichtige, von denen knapp 30.000 tauglich waren. Da der Grundwehrdienst nur ein halbes Jahr dauert, dient immer nur die Hälfte davon - zwischen 15.000 und 16.000 - als Rekruten in der Armee.

Vergleich mit der Schweiz

Das Prinzip der Schweizer Armee ist ähnlich dem System mit den verpflichtenden Milizübungen. Sie beruht auf dem Grundsatz der Militärdienstpflicht für alle Schweizer Bürger. Schweizerinnen können sich freiwillig zum Militärdienst melden. Die Militärdienstpflicht beginnt mit dem 18. Lebensjahr und dauert bis zur Entlassung. Die Entlassung erfolgt frühestens am Ende des zehnten Kalenderjahres und spätestens am Ende des Jahres, in dem das 50. Lebensjahr vollendet wird.

Nach Angaben des Schweizer Verteidigungsministeriums besteht die Armee derzeit aus 147.510 Mann. 16.000 davon sind Offiziere, 30.000 Unteroffiziere und 103.000 Soldaten. Die Zahl der Berufssoldaten ist mit 3.000 sehr niedrig.

Grundausbildung

Die Grundausbildung in der Schweizer Armee wird als Rekrutenschule bezeichnet. Sie wird von allen Dienstleistenden absolviert und dauert 18 Wochen, für Spezialfunktionen wie Grenadiere und Fallschirmaufklärer 23 Wochen.

Etwa 60 Prozent der Stellungspflichtigen in der Schweiz sind diensttauglich und damit militärdienstpflichtig. Die "Dienstuntauglichen" können als "Schutzdiensttauglich" eingestuft werden und leisten Dienst im Zivilschutz. Das ist etwa die Hälfte der Untauglichen. Ihre Dienstzeit wird auf die "Wehrpflichtersatzabgabe" angerechnet. Denn wer keinen Wehrdienst ableistet, hat - mit Ausnahme von Invaliden - eine jährliche Wehrpflichtersatzabgabe in der Höhe von drei Prozent des steuerpflichtigen Einkommens zu leisten.

Die Zahl der Rekruten ist damit ähnlich jener in Österreich. 2020 gab es in der Schweiz rund 24.000 Stellungspflichtige, von denen 17.300 als militärdiensttauglich, 2.000 als schutzdiensttauglich und 4.400 als medizinisch untauglich beurteilt wurden. Weitere 1.300 Stellungspflichtige wurden aus verschiedenen Gründen zurückgestellt.

Wiedereinführung der Waffenübungen?

Die Wiedereinführung verpflichtender Waffenübungen in Österreich ist diese Woche zum Thema geworden im Zuge der Debatte um die Erneuerung des Bundesheers. Generalstabschef Robert Brieger und viele andere Militär-Experten, etwa der Milizbeauftragte Erwin Hameseder würden diesen Schritt sehr begrüßen. FPÖ und SPÖ sind ebenfalls dafür und wollen gemeinsam einen Vorstoß dafür im Parlament starten. Die Grünen sind dagegen und die NEOS sind skeptisch, weil sie für eine EU-Berufsarmee eintreten. In der ÖVP gibt es noch keine abschließende Meinung dazu.