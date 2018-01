Wien und Sofia seien sich in puncto Migration einig, so die Bulgarische Außenministerin Ekaterina Sachariewa.

Migration ist sowohl für Bulgarien als auch für Österreich - beide haben 2018 für je ein halbes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft inne - eines der Schwerpunktthemen. Sofia und Wien seien sich hier einig, sagt die bulgarische Außenministerin Ekaterina Sachariewa im APA-Interview: "Die EU muss die Außengrenzen gut schützen und die Migrationsprozesse nach einem krisenbeständigen System steuern."

Lob für Kanzler Kurz

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sei ein "wahrer europäischer Politiker und ich habe keinerlei Zweifel an der proeuropäischen Ausrichtung seiner Regierung", betonte die Vizeregierungschefin Bulgariens. Mit ihrer Amtskollegin, der österreichischen Außenministerin Karin Kneissl habe Sachariewa bereits telefoniert. Sie habe bestätigt, dass Bulgarien eines der ersten Länder sein wird, das die neue österreichische Chefdiplomatin besuchen werde. Wie die Sprecherin Kneissls, Elisabeth Hechenleitner, daraufhin auf APA-Anfrage bestätigte, wird die Reise am 18. Jänner stattfinden.

Zu den Prioritäten, die sich Bulgarien während seiner ersten Ratspräsidentschaft auf die Fahnen geschrieben hat, gehört auch die EU-Integration der Westbalkanländer (Serbien, Montenegro, Mazedonien, Bosnien-Herzegowina, Albanien und der Kosovo). Sofia, so Sachariewa, verstehe sich als "Anwalt einer sicheren und zukunftsorientierten Europäischen Union", denn die europäische Perspektive dieser sechs Länder garantiere die Stabilität in der Region und somit in ganz Europa. In der Hauptstadt ist für den 17. Mai 2018 ein EU-Westbalkan-Gipfeltreffen geplant.

Man könne zwar nicht von einer neuen Erweiterungswelle sprechen, vielmehr öffne sich ein "Fenster der Möglichkeiten", das man nicht ungenutzt lassen dürfe."Die Westbalkanländer haben ihre strategische Wahl getroffen und nun liegt es an uns, sie zu wichtigen und entscheidenden Schritten in der EU-Integration zu ermutigen und sie dabei zu unterstützen", sagte Sachariewa. Der EU-Fortschritt am Westbalkan müsse allerdings nach strikten Regeln erfolgen, hob sie hervor.

Die Brexit-Verhandlungen werfen einen Schatten auf die sechsmonatige Ratspräsidentschaft Bulgariens, wenn auch der Entwurf für den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen der Union bis 2027 vorgelegt werden muss. EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger hat die Finanzlücke für das europäische Budget nach dem Brexit mit bis zu elf Milliarden Euro beziffert. Die Kommission will "Umschichtungen und Kürzungen" vorschlagen. Der Wegfall der britischen Nettobeiträge ist für den Nettoempfänger Bulgarien, aber auch für den Nettozahler Österreich, eine Belastung. Daher stellt sich für die bulgarische Chefdiplomatin die Frage, wie man künftig "mehr mit weniger Mitteln" erreichen kann. Für die Regionen in der Europäischen Union sei es von "erstrangiger Bedeutung" an der Kohäsion festzuhalten. "Diese Politik hat sich bewährt und muss deshalb nicht nur fortgesetzt, sondern auch weiterentwickelt werden", forderte Sachariewa.

Sofia hat am 1. Jänner turnusmäßig die EU-Ratspräsidentschaft von Estland übernommen und übergibt sie mit 1. Juli an Österreich. Traditionell arbeiten jeweils drei aufeinanderfolgende Ratspräsidentschaften in einer sogenannten "Trio-Präsidentschaft" zusammen.

Außenministerin Kneissl reist am 18. Jänner nach Sofia

Außenministerin Karin Kneissl reist am 18. Jänner nach Bulgarien. In Sofia wird sie mit ihrer Amtskollegin Ekaterina Sachariewa zusammentreffen, wie die Sprecherin Kneissls, Elisabeth Hechenleiter, am Donnerstag auf APA-Anfrage mitteilte. Der Besuch steht im Fokus der EU-Ratspräsidentschaft, die Bulgarien turnusmäßig im Jänner übernommen hat und im Juli an Österreich übergeben wird.

Bereits kommende Woche absolviert Kneissl ihren Antrittsbesuch. Ihre erste Auslandsreise führt in die Slowakei, wo sie mit ihrem Amtskollegen Miroslav Lajcak, der derzeit auch Präsident der Vollversammlung der Vereinten Nationen ist, unter anderem UNO-Fragen erörtern will. Nach Bulgarien soll eine weitere Reise, diesmal in ein westeuropäisches Land, stattfinden, so Hechenleitner.