Den richtigen Standort fürs Büro finden

Wie bei allen Entscheidungen hängt auch diese von den individuellen Voraussetzungen ab. Hierzu zählt beispielsweise die benötigte Fläche, das vorhandene Budget, die Gebäudeart und besondere Anforderungen wie die Lage, schnelles Internet oder eine gute Verkehrsanbindung. Jene und weitere Voraussetzungen werden im Folgenden näher erläutert.

Budget

Das Budget sorgt häufig dafür, dass sich die eigentlichen Vorstellungen eines geeigneten Standorts für das Büro nicht mit der Realität vereinen lassen. Wichtig ist es, im Vorfeld festzustellen, welches Budget man monatlich für die Warmmiete bereitstellen kann. Je größer das Budget ist, desto größer kann die Bürofläche, desto zentraler der Standort und desto luxuriöser die Ausstattung in der Regel sein. Bei knapperen finanziellen Mittel gelingt es mit einer ausführlichen Suche dennoch, das Beste aus dem Angebot an Büroflächen herauszuholen.

Ausstattung

Vor allem kleine Start-ups benötigen nicht viel Raum oder Prestige. Umso wichtiger ist hier allerdings die Ausstattung des Büros: Glasfasernetze oder Breitbandanschlüsse sind hier die Voraussetzung zum erfolgreichen Arbeiten. Bei der Suche sollte man zwischen All-In Preis-Angaben und Kaltmieten unterscheiden. All-In beinhaltet in der Regel die Kosten für:

Internet

Strom

Wasser

Gas

Telefon

Reinigung

Rezeption

ggf. Konferenzraum

ggf. tägliches Mittagessen

ggf. Parkplatz

Somit kann man Geld, Zeit und Nerven sparen. Häufig lässt sich über Mietpreise und daran gekoppelte Konditionen auch verhandeln. Je flexibler und kurzfristiger die Mietdauer ist, desto höher sind die Preise in der Regel. Wenn daher klar ist, dass man die Bürofläche für einen Zeitraum von einem oder mehreren Jahren mieten wird, kann der Mietvertrag dementsprechend abgeschlossen werden.

Art des Büros

Mittelständische Betriebe, die mehr als einhundert Quadratmeter anvisieren, suchen in der Regel nach einer gesamten Etage oder gar einem Gebäudekomplex, die sie als Büro mieten können. Kleinere Unternehmen liegen mit einer möblierten Büroeinheit relativ gut. Wer flexibel arbeitet und dafür nur Internetzugang und einen Laptop benötigt, kann zwischen einem festen oder einem Flex-Arbeitsplatz wählen. Letzterer wird nur dann gemietet, wenn er wirklich benötigt wird.

Business Center, Bürokomplex oder Co-Working-Space bieten häufig gemeinsam genutzte Räumlichkeiten und teilen Kosten für diverse Dienstleistungen. Vorhandene Möbel und Gemeinschaftsräume bieten weitere Vorteile. Auf diese Weise spart man Ausgaben, kann Kontakte knüpfen und Erfahrungen austauschen. Das Personal des Hauses unterstützt einen an der Rezeption, nimmt Post oder Anrufe an und einem somit etwas von der anfallenden Arbeit ab.

Lage - zentral oder außerhalb?

Ist man bei der Wahl der Lage grundsätzlich flexibel, lohnt sich ein Blick auf die anfallenden Gewerbesteuersätze. Diese schwanken von Stadt zu Stadt und können demnach mit ausschlaggebend für eine grundsätzliche Ortswahl sein. An die Wahl des Standorts kann Prestige geknüpft sein. Die Bekanntheit des Standorts und anderer großer Firmen kann das Image des Unternehmens anheben. So hat ein Büro in Berlin, München, Wien, Zürich oder Frankfurt Europa- und weltweit automatisch ein höheres Ansehen als eines in Buxtehude. Zugleich ist die Auswahl an Büroflächen immens. Allerdings ist der Preis für viele abschreckend.

Werden häufig Kunden empfangen, bietet sich eine zentrale Lage an. Diese hat den Vorteil, dass das Büro zugleich als Werbefläche dienen und neue Laufkundschaft anziehen kann. Zugleich haben Unternehmen mit zentraler Lage in der Regel eine gute Verkehrsanbindung und sind für Kunden und Arbeitnehmer einfach zu erreichen. Allerdings hat eine gute Lage wortwörtlich ihren Preis.

Falls Kundenbesuche selten sind, kann sich eine Lage außerhalb des Zentrums anbieten, um Kosten zu sparen und beispielsweise mehr Parkplätze und Grünflächen in der Umgebung zu haben. Gerade bei Großstädten ist die Verkehrsanbindung in den Außenbezirke ebenfalls gut ausgebaut und eine schnelle Internetanbindung gegeben. Darüber hinaus gibt es in Randbezirken häufig weniger Konkurrenten.

Größe

Mietpreise hängen neben der Lage vor allem von der Größe ab. Als einzelne Person in einem Co-Working-Space können bereits sieben oder acht Quadratmeter ausreichend sein, wenn es zusätzliche Gemeinschaftsräume gibt. Büros für vier Mitarbeiter können mit etwa zwanzig Quadratmetern auskommen. Je nach Team, Akten und Vorlieben kann daher pro Person mit einer Fläche zwischen sieben und zwölf Quadratmetern kalkuliert werden.

© EinGefangenerMoment/pixabay Ein repräsentatives Bürogebäude ist vor allem bei Kundenkontakt von Vorteil.

Außenwirkung

Manche Bürogebäude dienen unter anderem repräsentativen Zwecken. Eine ansprechende Architektur und Inneneinrichtung beeinflussen das Image des Unternehmens und wirken sich positiv auf dessen Außenwirkung aus.