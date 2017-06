Die mit Spannung erwartete Großreform des US-Steuersystems stockt wegen eines parteiinternen Streits der Republikaner im Kongress.

Abgeordnete der Partei von Präsident Donald Trump sagten am Dienstag, der Budgetausschuss des Repräsentantenhauses werde nicht wie geplant in dieser Woche seinen Etat-Entwurf für das Fiskaljahr 2018 an die Kongresskammer schicken.

Als Grund wurden Forderungen von erzkonservativen Abgeordneten genannt, in den kommenden zehn Jahren knapp 700 Milliarden Dollar (625,73 Mrd. Euro) bei Sozialprogrammen einzusparen. "Kein Haushalt, keine Steuerreform", sagte Mark Walter, Vorsitzende des Republican Study Committee.

Das kommende US-Fiskaljahr beginnt im Oktober. Die Verabschiedung des Haushalts würde es den Republikanern aus Verfahrensgründen einfacher machen, eine Steuerreform gegen den Widerstand der Demokraten durch den Kongress zu bringen. Die Reform gehört zu den wichtigsten Wahlversprechen von Trump. An den Märkten wird das Projekt mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, weil sich die Unternehmen erhebliche Entlastungen versprechen.