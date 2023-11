Budget-Finale im Nationalrat

Der Nationalrat startet am Dienstag in einen dreitägigen Budget-Marathon. Am ersten Tag beschlossen wird das Budgetbegleitgesetz, das etwa die Finanzierung von 100 Kassen-Stellen sicherstellen soll. Ebenfalls darin enthalten ist eine Entschädigung für Menschen, die in der Zweiten Republik wegen einvernehmlicher gleichgeschlechtlicher Sexualkontakte strafrechtlich verfolgt wurden. Die geplante Neugestaltung und Sanierung der KZ-Gedenkstätte Gusen wird finanziell abgesichert.

Danach werden die einzelnen Budget-Kapitel durchgearbeitet. Neben jenen für Kanzleramt und Oberste Organe werden am Dienstag Inneres, Äußeres, Justiz sowie Kunst und Kultur behandelt. Der Beschluss des Budgets ist erst für Donnerstag angesetzt.