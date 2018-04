Budget: Parlaments-Reden sollen ins Internet, Finanzierung offen

Das Parlament will die Reden der Abgeordneten künftig nicht nur live im Internet übertragen, sondern die Videos mit den Redebeiträgen auch nachher online zur Verfügung stellen. Im "Kurier" (Dienstag-Ausgabe) kolportierte Überlegungen für ein "Parlaments-TV" werden vom Parlament bestätigt. Über die Finanzierung gibt es aber noch keinen Konsens - die Pläne hängen damit in der Luft.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat sich im Budgetausschuss am Montag für eine Aufstockung des Parlamentsbudgets ausgesprochen. Details wurden in einer Präsidialsitzung am Abend besprochen, wo Sobotkas Pläne aber auf Widerspruch gestoßen sind. Laut "Kurier" geht es u.a. um eine Mio. Euro mehr pro Jahr für Veranstaltungen, 600.000 Euro pro Jahr für die Fortbildung von Abgeordneten und 650.000 Euro für ein Parlamentsfernsehen.

Das Parlament bestätigte zwar Überlegungen für ein "Parlamentsfernsehen", nicht aber die konkreten Summen. Sprecher Karl-Heinz Grundböck verwies in Sachen Finanzierung auf laufende Gespräche. Grundsätzlich gehe es darum, die Reden der einzelnen Abgeordneten (unkommentiert) im Internet zur Verfügung zu stellen, wie das auch beim deutschen Bundestag der Fall ist. Derzeit sind die Redebeiträge nur sieben Tage lang über die TV-Thek des ORF verfügbar. Künftig soll es ein Archiv auf der Parlaments-Homepage geben.

Ob (und wenn ja wann) der Plan wirklich realisiert wird, ist derzeit aber noch nicht absehbar. Laut Wolfgang Zinggl von der Liste Pilz hat Sobotka selbst seine Pläne nämlich lediglich als Diskussionsgrundlage vorgestellt und angekündigt, in dieser Frage nur im Konsens mit allen Fraktionen vorgehen zu wollen. Konsens habe es aber nicht gegeben, sondern im Gegenteil noch viel Gesprächsbedarf, so Zinggl. Auch für NEOS-Klubvize Niki Scherak sind die Pläne noch "zu unklar". Eine Stärkung des Parlaments wäre zwar zu begrüßen, dafür gebe es aber auch andere mögliche Projekte - etwa den Aufbau eines wissenschaftlichen Dienstes.