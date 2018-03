Genug mit den "Sparmaßnahmen der Vorgänger": Verteidigungsminister Mario Kunasek fordert mehr Geld für das Bundesheer. Gleich mehrere 100 Millionen Euro seien dringend notwendig.

Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) verhandelt mit dem Finanzministerium um zusätzliches Geld für das Bundesheer. Dabei gehe es "um mehrere 100 Millionen Euro in der laufenden Periode", sagte er am Donnerstag zu Journalisten am Fliegerhorst Brumowski. Denn es gebe einen "Investitionsrückstau". Hierfür seien Lösungen erforderlich.

Dieser Rückstau ergebe sich aus "Sparmaßnahmen der Vorgänger", beim Bundesheer gebe es nun einen großen Bedarf, erste Priorität habe das Personal. Wichtig sei ihm festzuhalten, dass er am Ende des Tages mehr Budget als seine Vorgänger gehabt habe und haben werde. Insbesondere bei der Hubschrauber-Flotte benötige es nun Lösungen, weil in den Jahren 2020/2021 die von Vorgänger Hans Peter Doskozil (SPÖ) ausgehandelten Pakete auslaufen.