Diese Woche steht in der Messe Wien alles im Zeichen des gedruckten Wortes. Die Buch Wien öffnet bereits am 07.11. mit der „Langen Nacht der Bücher" seine Pforten. Von 08.11.-11.11. finden Sie auch tagsüber alles, was das Herz von Bücherwürmern und Leseratten begehrt.

Es erwarten Sie 370 Aussteller aus 20 Nationen und mehr als 400 AutorInnen!

Auch News ist heuer wieder auf der Buch Wien mit dabei. In der News-Leselounge können Sie gemütlich Platz nehmen, schmökern, lesen und relaxen.

Und: Täglich lädt News-Kulturchef Heinz Sichrovsky hochkarätige Autorinnen und Autoren zum Gespräch in die News-Leselounge ein.

Das genaue Programm der Leselounge finden Sie auch online hier.

Kommen Sie vorbei! Nähere Informationen unter: www.buchwien.at