Bub in Vbg. sexuell belästigt: Verdächtiger festgenommen

Die Vorarlberger Polizei hat einen 19-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am Dienstagnachmittag auf der Toilette eines Einkaufszentrums in Rankweil (Bezirk Feldkirch) einen Sechsjährigen sexuell belästigt zu haben. Er soll den Buben in das WC zurückgedrängt und außerhalb der Hose im Intimbereich berührt haben.

Der Bub hatte den Vorfall unmittelbar danach seiner Mutter berichtet, die sofort Anzeige bei der Polizei erstattete. Der Verdächtige aus Rankweil wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.