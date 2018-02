"Sex and the City"-Star Kim Cattrall trauert um ihren Bruder: Kurz nachdem die Schauspielerin einen Appell zur Suche nach ihrem seit Tagen vermissten Bruder veröffentlicht hatte, gab sie am Sonntag den Tod des 55-Jährigen bekannt.

Christopher Cattrall war seit Dienstag verschwunden. Die Polizei ging nach dem Fund des Leichnams nicht von einem Fremdverschulden aus, wie der Sender CBC unter Berufung auf die Ermittler berichtete.

"Mit großer Trauer geben meine Familie und ich den unerwarteten Tod unseres Bruders und Sohnes, Chris Cattrall, bekannt", hieß es in einer von der Schauspielerin veröffentlichten Mitteilung im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Seit fünf Tagen vermisst

Wenige Stunden zuvor hatte Cattrall im Online-Dienst Instagram erklärt, dass ihr jüngerer Bruder Christopher, genannt Chris, seit fünf Tagen vermisst werde. Sie veröffentlichte ein Foto des 55-Jährigen und beschrieb sein Aussehen sowie die Kleidung, die er zuletzt trug.

Ihr Bruder sei seit dem 30. Jänner nicht mehr gesehen worden, schrieb Cattrall. Er habe seine Schlüssel, sein Mobiltelefon und sein Portemonnaie auf dem Tisch seines Hauses in Lacombe in der kanadischen Provinz Alberta liegen gelassen, die Haustür sei nicht abgeschlossen gewesen. "Das ist nicht typisch für Chris", schrieb Cattrall. "Er würde niemals sein nicht abgeschlossenes Haus ohne diese Sachen oder seine sieben geliebten Hunde verlassen."

Tod als nicht verdächtig eingestuft

Die kanadische Polizei veröffentlichte am Sonntag auf Twitter einen Vermissten-Hinweis. Später teilte die Polizei mit, dass der Leichnam von Chris Cattrall gefunden wurde. CBC berichtete, der Tod werde nicht als verdächtig eingestuft.

Kim Cattrall ist für ihre Rolle in der US-Fernsehserie "Sex and the City" bekannt, die sich um eine Gruppe von Freundinnen in New York dreht.