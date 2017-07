Not macht ja bekanntlich erfinderisch. Dass das Ergebnis nicht jedermann schmeckt, ist eine andere Geschichte. So wie die, der zufolge eine Mutter zum Backen von Brownies für den Schulbazar Muttermilch verwendet hat. Nachdem das wohl nicht allzu gut gehütete Geheimnis um die spezielle Zutat ans Licht gekommen ist, war die Aufregung groß.

Auf der Facebook-Seite von "Sanctimommy" wurde ein Screenshot eines Facebook-Posts gepostet. Dieser beginnt mit: "Ich brauche einen Rat. Ich habe Brownies für einen Kuchenbazar an der Schule gebacken, die Muttermilch enthielten. Ich hatte keine Zeit, zum Supermarkt zu gehen, und dachte nicht, dass das eine große Sache wäre." Irrtum, wie sich herausstellte. Denn eine der anderen Mütter bekam Wind von der unkonventionellen Ingredienz - und schlug Alarm.

Also bittet die vermeintliche Missetäterin per Facebook um Rat. Und merkt nebenbei an, dass die nahrhafte Zutat einigen der Kinder ohnehin nicht schaden würde. Außerdem hätte sie nur eine kleine Menge Muttermilch beigemengt. "Vermeintlich" deshalb, weil nicht nachvollziehbar ist, ob es sich bei dem Screenshot um einen echten Facebook-Post handelt oder ob sich hier bloß jemand einen Scherz erlaubt hat. Name und Foto der Autorin sind nämlich verpixelt.

So oder so löste der Post eine regelrechte Lawine an Reaktionen aus. Während einige User die Sache mit Humor nahmen, zeigten sich andere regelrecht erzürnt. Eine Userin spricht gar von einem kriminellen Akt, könnten über Muttermilch doch Krankheiten übertragen werden. Eine andere meint, sie würde die Küchlein nicht mal dann essen, wenn sie ihre eigene Milch enthielten. Fake oder nicht - der Post sorgte Aufregung. Und was sagen Sie dazu?