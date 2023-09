Broadway-Star Kristin Chenoweth hat geheiratet

US-Schauspielerin Kristin Chenoweth (55) hat geheiratet. "Ich wollte nie heiraten, ich war sogar schon einmal verlobt und habe es nicht geschafft", sagte der Broadway-Star ("Wicked") dem US-Magazin "People". "Bis ich Josh traf. Dann dachte ich: Warum sollte ich diesen Kerl jemals gehen lassen?" Die Emmy-Preisträgerin und der Musiker Josh Bryant (41) hatten einander laut "People" 2016 bei der Hochzeit ihrer Nichte kennengelernt, auf der Bryant mit seiner Band auftrat.

"Ich bin so gesegnet", erklärte Chenoweth. Die Schauspielerin und Sängerin trug bei der Zeremonie am Samstag im texanischen Dallas anstatt eines schneeweißen Hochzeitskleides eines in hellrosa mit einer großen Schleife am Rücken. "Ich möchte an diesem Tag wie Kristin aussehen", betonte Chenoweth vor der Feier. "Ich möchte mich wie Kristin fühlen und ich möchte, dass Josh das Mädchen sieht, mit dem er seit fünf Jahren zusammen ist." Chenoweth und Bryant teilten das "People"-Interview beide auf Instagram. Dort erhielten sie zahlreiche Glückwünsche.